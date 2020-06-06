Bircan Bali, Demet Akalın'ı hedef aldı! Milliyet Cadde yazarı Emre Kara'nın Instagram canlı yayınına katılan sunucu Bircan Bali, şarkıcı Demet Akalın hakkında polemik yaratacak açıklamalarda bulundu

Magazine malzemeyi en çok bitikler veriyor diyen Bircan Bali, "Bir hafta konuşuluyor, sekizinci gün balkabağı. Hadise sosyal medyasını ve magazin değerini çok yükseltti. Çok doğru kullanıyor" dedi.

'STABİL ÜNLÜ GRUBU VAR'

Magazinde gündeminde olmayan ama ortadan da kaybolmayan bazı ünlüler için, "Stabil ünlü grubu var. Asla yok olmuyor ama zirve de olmuyor" ifadelerini kullanan Bali, "Mesela Gökhan Tepe. Hiç bitmedi, ama star olmadı. Bu hayattaki en muhteşem şey istikrarlı olmak. Emel Müftüoğlu, her zaman bir şekilde var. Kimileri en tepede olmak için hırsına yenik düşüp bittiler" ifadelerini kullandı.

'KUMANDAYLA BİLE POLEMİĞE GİRMİŞTİR'

Demet Akalın hakkında da yorumda bulunan Bali, "Demet Akalın bana her ay uzaklaştırma kararı alıyordu. Şöyle bir yöntem buldum. Ben de ona 'polemikler kraliçesi' ismini takıp öyle bahsediyordum. Şimdi konuşma yasağım yok ama hala öyle diyesim var. O şimdi evde kumandayla bile polemiğe girmiştir. Ama seviyorum çünkü magazini çok besliyor" ifadelerini kullandı.

'KENDİSİNİ HİÇ TUTAMIYOR'

Demet Akalın'ın yüzünü magazin ile eskittiğini ileri süren Bali, "Markete gidiyorum kampanyada Demet'in yüzü var. Mobilyacıya gidiyorum Demet var. Ama çok başarılı ve cesur. Cesaret başarıyı getiriyor. Türkiye için güzel bir isim. Kendini hiç tutamıyor. Bir şeye sinirlendiği zaman onu silmek istiyor, hediyelerini geri almak istiyor. Sonra da pişman oluyor" dedi.



