Sokakta dilenen aileyi lüks arabada görünce çıldırdı: Utanmıyor musunuz siz?

Sosyal medyada yer alan bir videoda, sokakta dilenen bir aileyi lüks araba içerisinde gören şahıs kendinden geçerek isyan etti. Şahıs, "Utanmıyor musunuz hiç?" diyerek söylenirken otomobil içindeki dilencilerin kahkahalar atarak gülmesi pes dedirtti.

İnsanların duygularını sömürerek geçimini sağlayan dilencilerin lüks yaşamı bir kez daha gözler önüne serildi. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, trafik ışıklarında dilenen bir ailenin biraz sonra lüks otomobil içinde yolculuk etmesi, buna şahit olan bir vatandaşı çıldırttı.

"KÖPEK BİLE HAVLIYOR SİZE"

Çocuklarıyla beraber az önce dilenen aileyi lüks araçlarının içinde gören motosikletli şahıs tepki gösterirken o anları videoya aldı. Dilenci aile ise videoya alındığını bile bile şahsın, "Utanmıyor musunuz? Az önce dilenenlere de bir bak. Köpek bile havlıyor size" sözlerine gülerek karşılık verdi.