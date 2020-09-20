2 ay önce aşk yaşamaya başlayan Biran Damla Yılmaz ve İlker Kaleli ayrıldı
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2 ay önce aşk yaşamaya başlayan Biran Damla Yılmaz ve İlker Kaleli ayrıldı

Ünlü oyuncu İlker Kaleli, kendisinden 13 yaş küçük Biran Damla Yılmaz ile aşk yaşamaya başladı. İlişkilerinin başında aşklarını ilan eden çiftin mutluluğu kısa sürdü ve ayrılık kararı aldı.

2 ay önce aşk yaşamaya başlayan Biran Damla Yılmaz ve İlker Kaleli ayrıldı
20.09.2020 16:57 | Son Güncelleme: 21.09.2020 09:08

Başarılı oyuncu İlker Kaleli ile kendisinden 13 yaş küçük olan güzel oyuncu Biran Damla Yılmaz'ın aşk yaşadığı haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Dizi çekimleri için şehir dışında olan Yılmaz ile Kaleli'nin birlikteliği kısa sürdü.

"AYNI YERDEN BAKAMADIK"

Yaklaşık iki aydır sevgili olan ünlü çiftten ayrılık haberi geldi. Biran Damla, son günlerde İlker Kaleli ile çıkan ayrılık haberleriyle ilgili "Aynı yerden bakmadık. Olmadı sağlık olsun" dedi.

AŞKLARINI İLAN ETMİŞTİ

36 yaşındaki İlker Kaleli ve 23 yaşındaki meslektaşı Biran Damla Yılmaz, geçtiğimiz aylarda yeni bir aşka yelken açmıştı. Emirgan'daki evinden çıkarken görüntülenen İlker Kaleli, Biran Damla Yılmaz'la aşk yaşamaya başladığı haberleri hakkında, "Yaklaşık bir aydır süren güzel bir arkadaşlığımız var" demişti.

Ardından güzel oyuncu da önceki haftalarda aşk hayatıyla ilgili "Arkadaşlar özel hayat konuşmuyorum ama çok mutluyum" cevabını vermişti.

Kaynak: Hürriyet

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