Bıraktığı notla helallik isteyip, ortadan kayboldu
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Bıraktığı notla helallik isteyip, ortadan kayboldu

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde kıraathane işletmecisi Tuncay Ö. (40), yakınlarına 'Hakkınızı helal edin' yazılı not bıraktıktan sonra ortadan kayboldu.

Bıraktığı notla helallik isteyip, ortadan kayboldu
03.08.2020 14:13 | Son Güncelleme: 03.08.2020 14:38

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde kıraathane işletmecisi Tuncay Ö. (40), yakınlarına 'Hakkınızı helal edin' yazılı not bıraktıktan sonra ortadan kayboldu. 6 gündür izine rastlanılamayan Tuncay Ö.'yü arama çalışmaları sürdürülüyor.

Kemer ilçe merkezinde kıraathane işletmecisi olan Tuncay Ö., 29 Temmuz Çarşamba günü Merkez Mahallesi'nde bulunan evinden ayrıldı. Kendisinden haber alamayan arkadaşları, 1 Ağustos Cumartesi günü Tuncay Ö.'nün yalnız yaşadığı eve gitti. İçeri girdiklerinde Tuncay Ö.'nün şarja takılı cep telefonunu ve yakınları için bıraktığı notu bulan arkadaşları, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne haber verdi. Eve gelip, inceleme yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tuncay Ö. için arama çalışması başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini de inceleyen ekipler, Tuncay Ö.'nün henüz izine rastlayamadı.

Yanına kişisel hiçbir eşya almadan evden çıkan Tuncay Ö.'nün, yakınlarına bıraktığı notta ise borçlarının, dükkanının devredilerek ödenmesini isteyip, 'Allah hepinizden gani gani razı olsun. Hakkınızı helal edin. Benim hakkım helal olsun. Hoşça kalın dostça kalın saygı ve sevgiyle' diye yazdığı belirtildi. 

Polis ekiplerinin ortadan kaybolan Tuncay Ö.'nün bulunması için çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.


Kaynak: DHA

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