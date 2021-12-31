Bir zamanlar "Kürt yoktur" diyen CHP'nin kanalında "Keçe Kurdan" türküsüyle yeni yıl kutlandı

Erken seçim tartışmalarının gündemden düşmediği bir yılın geride kalmasının ardından Halk TV, 2022'yi Serhan Asker'le Görkem Hatıralar Yılbaşı Özel programıyla karşıladı.

YENİ YILA KÜRTÇE ŞARKILARLA GİRDİLER

Programda çeşitli sanatçılar tarafından pek çok parça ve yöresel türkü söylenirken, Kardeş Türküler tarafından ise Kürtçe "Keçe Kurdan" şarkısı söylendi. CHP'nin kanalında yaşanan bu durum pek çok izleyicinin dikkatini çekti.

"KEÇE KURDAN" ŞARKISININ SÖZLERİ

"Kızlar bakın dünyanın çarkına

bize zorluk bağlanmış zorluk

kadınlar ilerlemiş çok okurlar

artık kalem kılıç yerine geçmiş

kızlar isteriz ki bizimle savaşa gelin

gönüller isteriz ki bizimle kavgaya gelin

hey hey biz Kürt kızlarıyız

şiriniz kavgadayız yiğitleri bekleriz

hey hey biz Kürt çiçekleriyiz

cahillerin derdine karşı isyandayız

kaldır başını Kürt kızı

ciğerimi yüreğimi yakma

hani halk hani özgürlük

hani biz yetimlerin anası

kızlar isteriz ki bizimle savaşa gelin

gönüller isteriz ki bizimle kavgaya gelin

hey hey biz Kürt kızlarıyız

şiriniz kavgadayız yiğitleri bekleriz

hey hey biz Kürt çiçekleriyiz

cahillerin derdine karşı isyandayız"

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