Bir zamanlar "Kürt yoktur" diyen CHP'nin kanalında "Keçe Kurdan" türküsüyle yeni yıl kutlandı
Erken seçim tartışmalarının gölgesinde geçirilen 2021'in ardından Halk TV, yeni yılı yöresel şarkı ve türkülerle karşıladı. Bir zamanlar "Kürt yoktur" söylemleriyle tepki çeken CHP'nin kanalında Kürtçe türkü okunması dikkat çekti.
Erken seçim tartışmalarının gündemden düşmediği bir yılın geride kalmasının ardından Halk TV, 2022'yi Serhan Asker'le Görkem Hatıralar Yılbaşı Özel programıyla karşıladı.
YENİ YILA KÜRTÇE ŞARKILARLA GİRDİLER
Programda çeşitli sanatçılar tarafından pek çok parça ve yöresel türkü söylenirken, Kardeş Türküler tarafından ise Kürtçe "Keçe Kurdan" şarkısı söylendi. CHP'nin kanalında yaşanan bu durum pek çok izleyicinin dikkatini çekti.
"KEÇE KURDAN" ŞARKISININ SÖZLERİ
"Kızlar bakın dünyanın çarkına
bize zorluk bağlanmış zorluk
kadınlar ilerlemiş çok okurlar
artık kalem kılıç yerine geçmiş
kızlar isteriz ki bizimle savaşa gelin
gönüller isteriz ki bizimle kavgaya gelin
hey hey biz Kürt kızlarıyız
şiriniz kavgadayız yiğitleri bekleriz
hey hey biz Kürt çiçekleriyiz
cahillerin derdine karşı isyandayız
kaldır başını Kürt kızı
ciğerimi yüreğimi yakma
hani halk hani özgürlük
hani biz yetimlerin anası
kızlar isteriz ki bizimle savaşa gelin
gönüller isteriz ki bizimle kavgaya gelin
hey hey biz Kürt kızlarıyız
şiriniz kavgadayız yiğitleri bekleriz
hey hey biz Kürt çiçekleriyiz
cahillerin derdine karşı isyandayız"
Haberler.com - Son Dakika Haberleri