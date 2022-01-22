Bir Zamanlar Kıbrıs Pembe kimdir? Miray Akay kim, kaç yaşında?

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin adı değişti. Yeni adı Kıbrıs Zafere Doğru olan dizinin yeni sezonda konusu oldukça dikkat çekti. Diziseverler Bir Zamanlar Kıbrıs diğer adıyla Kıbrıs Zafere Doğru dizisi oyuncularını araştırıyor. Peki, Kıbrıs Zafere Doğru yeni oyuncuları kimler? İşte, Bir Zamanlar Kıbrıs Pembe kimdir? Bir Zamanlar Kıbrıs Pembe gerçek adı nedir?

Bir Zamanlar Kıbrıs Pembe kimdir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Senaryosu Emre Özdür ve Başar Başaran tarafından kaleme alınan, yönetmenliğini ise Osman Taşçı ve Barış Erçetin'in üstlendiği Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin ikinci sezonu büyük bir merakla bekleniyor. Çekimlerin başlamasıyla birlikte Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Devrim Saltoğlu ve Gülper Özdemir gibi isimleri buluşturan dizinin adında değişikliğe gidildiği görüldü. Bir Zamanlar Kıbrıs Pembe kimdir?

BİR ZAMANLAR KIBRIS PEMBE KİMDİR?

Miray Akay, Trt 1'in yeni dizisi Bir Zamanlar Kıbrıs'ta Pembe karakterini canlandırıyor. ... Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde Pembe karakterini oyuncu Miray Akay canlandırıyor.

MİRAY AKAY KİMDİR?

Miray Akay, 17 Temmuz 2000 tarihinde Türk bir baba ve Ukranyalı bir annenin çocuğu olarak Ukrayna'da doğmuştur. Asıl adı Myroslava Kosteva Akay'dır. 1993 doğumlu bir ablası ve 2002 doğumlu bir erkek kardeşi vardır. İlkokul ve ortaokulu İstanbul Bahçelievler Ali Haydar okulunda okumuştur. Eğitimine Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi'nde devam etmektedir.

Miray Akay, üç yaşından beri oyunculuk yapmaktadır. Çeşitli reklam filmleri ve kliplerle birlikte, Türkmalı, Bitmeyen S¸arkı, Çıplak Gerçekler gibi televizyon dizileri; Balık ve Kelebeğin Rüyası gibi sinema filmlerinde rol aldı.

2014 Frankfurt Türk Film Festivali'nde Halam Geldi ve Eve Dönüş: Sarıkamış 1915 filmlerindeki başarılı oyunuyla En İyi Kadın Oyuncu ödülünü Jale Arıkan ile paylaştı.

Şimdilerde FOX Tv ekranlarında yayınlanmakta olan Bizim Hikaye dizisinde Zeynep karakterine hayat veren Miray Akay 1.65 metre boyunda, 52 kilo ve Yengeç burcudur.

Ödülleri:

2014 – Frankfurt Türk Film Festivali – oyunuyla En İyi Kadın Oyuncu ödülünü Jale Arıkan ile paylaştı.( Halam Geldi ve Eve Dönüş: Sarıkamış 1915)

Miray Akay'ın rol aldığı diziler filmler:

2019 – Bizim Hikaye

2018 – Servet (TV Dizisi)

2017 – Bizim Hikaye (Zeynep) (TV Dizisi)

2017 – Dayan Yüreğim (Nazlı) (TV Dizisi)

2015 – Güneşin Kızları (Peri Yılmaz) (TV Dizisi)

2014 – Benim Adım Gültepe (Gülten) (TV Dizisi)

2013 – Kelebeğin Rüyası (Mediha'nın Kardeşi) (Sinema Filmi)

2013 – Halam Geldi (Reyhan) (Sinema Filmi)

2013 – Balık (Deniz) (Sinema Filmi)

2013 – 20 Dakika (Duru Halaskar) (TV Dizisi)

2012 – Eve Dönüş: Sarıkamış 1915 (Nihan) (Sinema Filmi)

2012 – Çıplak Gerçek (Selin) (TV Dizisi)

2010 – Türkmalı

2010 – Bitmeyen Sarkı (TV Dizisi)

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