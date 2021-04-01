Bir Zamanlar Kıbrıs ne zaman, saat kaçta? Bir Zamanlar Kıbrıs konusu ve oyuncuları kimler?

Bir Zamanlar Kıbrıs oyuncuları ve konusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Bir Zamanlar Kıbrıs her hafta perşembe akşamları ekrana gelecek. Dizide, Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesinin ekranlara taşınacak. İşte gerçek olaylardan yola çıkarak hazırlanan Bir Zamanlar Kıbrıs ne zaman, saat kaçta? Bir Zamanlar Kıbrıs konusu ve oyuncuları kimler?

Bir Zamanlar Kıbrıs oyuncuları ve konusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Bir Zamanlar Kıbrıs her hafta perşembe akşamları ekrana gelecek. Dizide, Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesinin ekranlara taşınacak. İşte gerçek olaylardan yola çıkarak hazırlanan Bir Zamanlar Kıbrıs ne zaman, saat kaçta? Bir Zamanlar Kıbrıs konusu ve oyuncuları kimler? İşte detaylar haberimizde…

BİR ZAMANLAR KIBRIS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bir Zamanlar Kıbrıs 1 Nisan Perşembe günü (bu akşam) TRT 1'de saat 20.00'de yayınlanacak.

BİR ZAMANLAR KIBRIS KONUSU NEDİR?

Yitirilen hayatlar, paramparça olan aşklar ve varoluş mücadelesi 1963 yılında adanın pastoral coğrafyasında neşeli hayatlarını süren sakız tüccarı Dereli ailesi, Kanlı Noel olarak bilinen olayların başlaması ile diğer Türk aileler gibi saldırıya uğrar. Birbirlerinden ayrı düşen aile fertleri kasabalarından sürülüp zorunlu bir göçe başlarken ailenin başındaki Kemal Dereli kendi ailesiyle birlikte göç yolundaki binlerce Türk'ün lideri haline gelir.

BİR ZAMANLAR KIBRIS OYUNCULARI

Bir Zamanlar Kıbrıs oyuncuları arasında Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu, Hasan Küçükçetin, Miray Akay, Deniz Baytaş, Ahmet Sömers, Hakan Güner, Nebil Sayın, Emre Törün ve Bade Arazlı yer alıyor.

Kemal - Ahmet Kural

İnci – Pelin Karahan

Ankaralı- Serkan Çayoğlu

Ayşe- Gülper Özdemir

Samson – Tayanç Ayaydın

Rauf Denktaş – Devrim Saltoğlu

Derviş – Hasan Küçüktekin

Sıtkiye – Deniz Baytaş

Pembe – Miray Akay

Salahi – Ahmet Somers

Sandy – Sümeyra Koç

Dr. Fazıl Küçük – Hakan Güner

Grivas – Nebil Sayın