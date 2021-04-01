Bir Zamanlar Kıbrıs ne zaman, saat kaçta? Bir Zamanlar Kıbrıs konusu ve oyuncuları kimler?
Bir Zamanlar Kıbrıs oyuncuları ve konusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Bir Zamanlar Kıbrıs her hafta perşembe akşamları ekrana gelecek. Dizide, Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesinin ekranlara taşınacak. İşte gerçek olaylardan yola çıkarak hazırlanan Bir Zamanlar Kıbrıs ne zaman, saat kaçta? Bir Zamanlar Kıbrıs konusu ve oyuncuları kimler?
Bir Zamanlar Kıbrıs oyuncuları ve konusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Bir Zamanlar Kıbrıs her hafta perşembe akşamları ekrana gelecek. Dizide, Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesinin ekranlara taşınacak. İşte gerçek olaylardan yola çıkarak hazırlanan Bir Zamanlar Kıbrıs ne zaman, saat kaçta? Bir Zamanlar Kıbrıs konusu ve oyuncuları kimler? İşte detaylar haberimizde…
BİR ZAMANLAR KIBRIS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Bir Zamanlar Kıbrıs 1 Nisan Perşembe günü (bu akşam) TRT 1'de saat 20.00'de yayınlanacak.
BİR ZAMANLAR KIBRIS KONUSU NEDİR?
Yitirilen hayatlar, paramparça olan aşklar ve varoluş mücadelesi 1963 yılında adanın pastoral coğrafyasında neşeli hayatlarını süren sakız tüccarı Dereli ailesi, Kanlı Noel olarak bilinen olayların başlaması ile diğer Türk aileler gibi saldırıya uğrar. Birbirlerinden ayrı düşen aile fertleri kasabalarından sürülüp zorunlu bir göçe başlarken ailenin başındaki Kemal Dereli kendi ailesiyle birlikte göç yolundaki binlerce Türk'ün lideri haline gelir.
BİR ZAMANLAR KIBRIS OYUNCULARI
Bir Zamanlar Kıbrıs oyuncuları arasında Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu, Hasan Küçükçetin, Miray Akay, Deniz Baytaş, Ahmet Sömers, Hakan Güner, Nebil Sayın, Emre Törün ve Bade Arazlı yer alıyor.
Kemal - Ahmet Kural
İnci – Pelin Karahan
Ankaralı- Serkan Çayoğlu
Ayşe- Gülper Özdemir
Samson – Tayanç Ayaydın
Rauf Denktaş – Devrim Saltoğlu
Derviş – Hasan Küçüktekin
Sıtkiye – Deniz Baytaş
Pembe – Miray Akay
Salahi – Ahmet Somers
Sandy – Sümeyra Koç
Dr. Fazıl Küçük – Hakan Güner
Grivas – Nebil Sayın