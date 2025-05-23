1990'lı yılların İstanbul'unu anlatan ve çağdaş bir Köroğlu hikayesi sunan dizi izleyicilerin merak konusu oldu. Bir Zamanlar İstanbul CANLI izle! Bir Zamanlar İstanbul 15. Bölüm TRT 1 HD izleme linki!

BİR ZAMANLAR İSTANBUL KONUSU NE?

1990'lı yılların İstanbul'unu anlatan ve çağdaş bir Köroğlu hikayesi sunan dizinin konusu şöyle:

"Daha çok büyümek için silah ticaretine başlayan Kenan Gencer, işini sağlama almak amacıyla Emniyet Müdürü Çetin'le iş birliği yaparken, Kenan'ın adamı Celal bu işte depo olarak kullanılmak üzere İlyas Usta'nın çalıştığı atölyeyi almak ister. İlyas Usta'nın hayır cevabı kabul edilmez ve bir saldırı gerçekleştirilir. Bu saldırıdan hayatı etkilenen Ali işin peşine düşer ve bir tanığa ulaşır ancak onunla konuşamadan tanık Celal'in adamları tarafından öldürülür. Bu olayı gören Ali katillerden birini tam konuşturacakken Celal'in diğer adamları tarafından öldüresiye dövülür ve sokak ortasında bırakılır. Artık bir Köroğlu doğacaktır."

BİR ZAMANLAR İSTANBUL OYUNCULARI KİM?

Yönetmenliğini Metin Günay ve Volkan Keskin'in, senaryosunu ise Mehmet Bozdağ, Birol Tezcan, A. Kadir İlter'in üstlendiği dizide Cihangir Ceyhan ile Alina Boz'a, Hüseyin Avni Danyal, Murat Daltaban ve Şebnem Dönmez eşlik ediyor.

BİR ZAMANLAR İSTANBUL NEREDE ÇEKİLDİ?

Dizinin seti, 1990'ların İstanbul'unu yansıtmak için özel olarak tasarlandı. Bozdağ Film Platolarında, dönemin sokakları, binaları ve hayat tarzı detaylı bir şekilde yeniden inşa edildi. İstanbul'un Balat, Fatih, Beyoğlu ve Galata gibi semtlerde de çekim yapılıyor.

BİR ZAMANLAR İSTANBUL GERÇEK Mİ, YAŞANMIŞ HİKAYE Mİ?

Dizi, birebir bir gerçek hikayeyi anlatmasa da 90'lı yılların toplumsal gerçekliklerinden izler taşıyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU

Arabada bulunan "Bekir'i Çetin öldürdü" notu Ali ile Seher'in evlilik hayallerini ve ilişkilerini derinden etkileyecek bir dönüm noktası olur. Ali gerçekleri bulmak için polis amiri Hüseyin'den yardım ister. Çetin'e dair delilleri araştıran Hüseyin, Külhan'ın tespihindeki parmak izlerini yeniden inceletir. Tespihteki parmak izleri Çetin'e mi aittir yoksa bu not başka bir oyun mudur? Nermin'in Ali'nin ailesini yok etmek için kurduğu planlar bir koldan Mert diğer koldan Çiğdem ile adım adım ilerler. Mert'in medyada yaydığı "usulsüz yardım fonları" iddiası, Bosna'dan gelecek yaralılar için destek toplamak isteyen Ayvaz-der'in itibarını zedeler. Toplumda kutuplaşma başlar. Seher, Mert'e güvenirken, Ali'nin sessiz şüphesi ikili arasına soğukluğa neden olmaya başlar. Çiğdem ise Gökhan'ın ihraç edeceği çocuk kotlarına uyuşturucu gizlenmesine yardımcı olarak aileyi beklenmedik bir suçun içine çekme planını harekete geçirir. Ali'den uzaklaşmak isteyen Elif memleketine gitmeye karar verir. Elif'ten hoşlanan ve tüm planların şahidi olan Celal'in hamlesi ne olacaktır? Ali'ye uzattığı yardım eli gerçek midir yoksa planın bir parçası mı? Yetimhaneden kaçan Ferhat, Emin'in yanına gider ama Özlem'in bazı sözleri yüzünden oradan da kaçar ve kötü adamların eline düşer. Emin ve Özlem'in Çetin'den yardım ister. Çetin, beklenmedik şekilde Ali'nin şüphelerini ortadan kaldırmak için çağırır ve büyük bir tartışma çıkar. Tartışma aniden şiddete dönüşür ve Çetin binadan aşağı düşer. Çetin hayatta kalacak mı? Kalsa bile önlerine çıkan tüm engelleri aşmayı başaran çift bu yaşananların üstesinden gelebilecek mi yoksa ilişkilerinde geri dönüşü olmayan bir kırılma mı yaşanacak?

CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Bir Zamanlar İstanbul dizisini TRT 1 platformlarından izleyebilirsiniz.

BİR ZAMANLAR İSTANBUL KARAKTERLERİ

Cihangir Ceyhan – Ali Tuna

Alina Boz – Seher Nazar

Hüseyin Avni Danyal – Çetin Nazar

Didem Balçın – Fidan Atik

Şebnem Dönmez – Nermin Sencer

Kaan Taşaner – Gökhan Atik

Deniz Celiloğlu – Emin Tuna

Özge Özder – Jale Nazar

Ümit Kantarcılar – Ogün

İpek Karapınar – Özlem Tuna

Murat Daltaban – Kenan Sencer

Nihal Koldaş – Serpil Tuna

Mirza Bahattin Doğan – Külhan

Serdar Özer – Celal