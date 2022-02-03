Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman? Bir Zamanlar Çukurova 122. bölüm bugün var mı? Bir Zamanlar Çukurova 122. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Fikret, Abdülkadir'i kaçırıyor

Fikret, Lütfiye ve Züleyha'yı atlatmayı başarıp Abdülkadir'in peşine düşer ve onu kaçırıp bir orman kulübesine götürür. Abdülkadir, Fikret'in elinden kurtulamayacağını anlayınca yalanlar uydurup yalvarmaya başlar. Abdülkadir'in sözlerine kulak asmayan Fikret, intikam için farklı bir yol seçer.

Çolak, Züleyha'ya karşı taktik değiştiriyor

Huğların talan edildiğini öğrenen Züleyha, Çolak'ın karşısına çıkıp hesap sorar. Züleyha'nın cesareti Çukurova'da takdir toplarken, Çolak, Züleyha'yı yıldıramayacağını anlayınca taktik değiştirir. Fikret ve Hakan huğlarda yardım dağıtırken Özhan da adamlarıyla gelip herkesi şaşırtan bir hamle yapar.

Çukurova'da Züleyha için zor günler yaklaşıyor

Hakan'la ilişkisini noktalayan Züleyha, oldukça zor günler geçirmektedir. Çolak'ın hedefi haline gelen Züleyha'yı bekleyen bir diğer tehlike ise Vahap'tır. Başına buyruk hareketleri yüzünden Abdülkadir'le de arası açılan Vahap'ın Züleyha'ya olan saplantısı korkunç boyutlara varacaktır.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜMDE NELER OALCAK?

Saniye ve Gülten hayata gözlerini yumuyor

Çukurova iki acı ölümle yasa boğulur. Geçirdikleri talihsiz kaza sonucunda Saniye ve Gülten hayata gözlerini yumar. Tüm Çukurova Saniye ve Gülten'i son yolculuğuna uğurlarken cenazede gözyaşları sel olur. Eşini ve doğmamış bebeğini kaybeden Çetin büyük bir acıyla sınanırken, hem eşini hem kız kardeşini kaybeden Gaffur ise Üzüm'le başbaşa kalır.

Çolak Ağa'nın gelişi dengeleri değiştiriyor

Çolak'ın gelişi Çukurova'da dengeleri değiştirir. Vahap, ağabeyi Abdülkadir'in yanından ayrılıp Çolak'ın tarafına geçerken; Hakan ve Fikret, Çolak'ın huğlara müdahalesine karşı elbirliği yapar. Çolak'ın mekanını basan Fikret ve Hakan, silah çekip gözdağı vermeye kalkınca Çolak Ağa öfkeden çılgına döner.

Fikret için intikam zamanı

Fekeli'yi Abdülkadir'in öldürdüğünü öğrenen Fikret'in gözü döner. Kendisinden gizledikleri için Lütfiye ve Züleyha'ya sert çıkarken, Abdülkadir'e amcasını öldürmenin bedelini ödetmeye kalkar. Silahını alıp Abdülkadir'in peşine düşen Fikret'in önünde kimse duramaz.

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