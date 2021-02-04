Bir Zamanlar Çukurova "Ümit" kimdir? Hande Soral kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hande Soral eşi kimdir? Hande Soral kardeşleri kimlerdir?

ATV'nin en çok izlenen dizisi Bir Zamanlar Çukurova konusu kadar oyuncularıyla da dikkat çekiyor. Bir Zamanlar Çukurova'ya Ümit olarak dahil olan Hande Soral "Dengeler değişiyor. İzleyiciyi sırların açığa çıkacağı, yeni sırların saklanacağı bir dönem bekliyor" diyerek diziye girmişti. Peki, Bir Zamanlar Çukurova Ümit Hande Soral kimdir?

Bir Zamanlar Çukurova dizisi, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen karakter Yılmaz'ın ölümünün ardından diziye dahil olan Ümit karakteri, Demir ile ilişkisi nedeniyle sosyal medyada merak ediliyor. İzleyiciler, Bir Zamanlar Çukurova "Ümit" kimdir? Hande Soral kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hande Soral eşi kimdir? Hande Soral kardeşleri kimlerdir?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA ÜMİT KİMDİR? HANDE SORAL KİMDİR?

Hande Soral, 2 Şubat 1987 yılında Bursa, İnegöl'de doğmuştur. İnegöl Turgut Alp Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde okudu. Kendisi gibi oyuncu olan Bensu Soral ve Bedirhan Soral adında kardeşleri vardır. 2008 yılında Komedi Dükkanı adlı programda konuk oyuncu olarak yer alan ve televizyon dünyasına adım atan Hande Soral, 2008 ve 2011 yılları arasında yayınlanan "Küçük Kadınlar" isimli diziyle oyunculuğa başladı. Dizide canlandırdığı Armağan karakteriyle başrol oynadı. 2014 yılında Çağan Irmak'ın yönettiği "Çalıkuşu" dizisinde yardımcı oyuncu olarak rol aldı. Hande Soral, 2015 yılında "Birleşen Gönüller" adlı sinema filminde Cennet karakterini canlandırdı.

Hande Soral bu sezon Diriliş Ertuğrul'da İlbilge Hatun karakterini canlandırdı. 2017 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan Evlat Kokusu isimli dizide Zeynep karakteriyle başrol oynayan Hande Soral, son olarak İsimsizler dizisinde Handan rolüyle izliyicilerin karşısına çıkmıştı. Hande Soral, TRT 1 ekranlarında oynayan Diriliş Ertuğrul dizisinde İlbilge karakterine hayat verdi.Hande Sorali 14 Ekim 2017 tarihinde İsmail Demirci ile hayatını birleştirdi.

Hande Soral 1.60 metre boyunda, 54 kilo ve Kova burcudur.