Bir Zamanlar Çukurova ne zaman, saat kaçta? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı izle!
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Bir Zamanlar Çukurova ne zaman, saat kaçta? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı izle!

24.12.2020 10:07 | Son Güncelleme: 24.12.2020 10:11
Bir Zamanlar Çukurova ne zaman, saat kaçta? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı izle!

ATV'nin nostaljik dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın bu hafta merakla beklenen 78. bölümüyle ekranlarda olacak. Bir Zamanlar Çukurova son bölümün ardından yeni bölümde neler olacağı büyük bir heyecanla bekleniyor! Peki, Bir Zamanlar Çukurova ne zaman, saat kaçta? İşte Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı!

Bir Zamanlar Çukurova, ATV ekranlarında tam 78 bölümdür her hafta seyircileriyle buluşuyor. Nostaljik bir Çukurova hikayesi anlatan Bir Zamanlar Çukurova, her hafta yeni olaylarla seyircileri ekrana kilitliyor. Baş rollerini Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Uğur Güneş, Kerem Alışık, Bülent Polat ve Melike İpek Yalova gibi isimlerin paylaştığı Bir Zamanlar Çukurova bu hafta da çok heyecanlı bir bölümle seyircilerle buluşacak!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da bu hafta da sular durulmuyor. Yılmaz ve Züleyha en sonunda hayallerinin peşinden gidiyordu ki, elim bir kaza bütün planlarını mahvetti. Yılmaz, Züleyha ve bebeğin içinde bulunduğu arabanın uçurumdan uçması bütün seyircileri korkuttu. Züleyha ve Yılmaz kazadan kurtulacak mı? Demir onları bulacak mı? Yılmaz ölüyor mu? İşte tüm bu soruların cevapları 24 Aralık Perşembe akşamı saat 20:00'da ATV ekranlarında yayınlanacak!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA FRAGMANI

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin fragmanı izleyenleri üzdü. Sonunda Yılmaz ve Züleyha kavuşuyor diye düşünen seyirciler gördükleri kazayla yıkıldı. Yılmaz ölüyor mu diye merak edenler bu hafta Bir Zamanlar Çukurova 78. bölümü bekliyor! İşte Bir Zamanlar Çukurova fragmanı!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 78. BÖLÜM FRAGMANI

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