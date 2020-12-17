Bir Zamanlar Çukurova ne zaman, saat kaçta? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı izle!

ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın merakla beklenen 77. bölümünden fragmanlar gelmeye devam ediyor. Demir'in Züleyha ve kızının Yılmaz ile gitmesine verdiği tepki daha fragmanda seyircilerin yüreğini dağladı. Peki, Bir Zamanlar Çukurova ne zaman, saat kaçta? İşte Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı!

Bir Zamanlar Çukurova tam 77 bölümdür her hafta seyircileriyle ATV ekranlarında buluşuyor. Demir, Yılmaz ve Züleyha arasındaki aşk üçgeni her geçen hafta daha da kızışıyor. Baş rollerini Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Uğur Güneş, Kerem Alışık, Bülent Polat ve Melike İpek Yalova gibi isimlerin paylaştığı Bir Zamanlar Çukurova bu hafta da çok heyecanlı bir bölümle seyircilerle buluşacak!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da bu hafta da sular durulmuyor. Yılmaz ve Züleyha en sonunda hayallerinin peşinden gidiyor. Demir, Züleyha ve kızı Leyla'nın Yılmaz'la gidişini nasıl karşılayacak? Züleyha ve Yılmaz kaza mı geçiriyor? Müjgan Yılmaz'ın onu bırakıp Züleyha ile gitmesine ne tepki verecek? İşte tüm bu soruların cevapları 17 Aralık Perşembe akşamı saat 20:00'da ATV ekranlarında yayınlanacak!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA FRAGMANI

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin fragmanı izleyenleri şok etti. Sonunda Yılmaz ve Züleyha kavuşuyor diye düşünen seyirciler gördükleri kazayla yıkıldı. İşte Bir Zamanlar Çukurova fragmanı!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 77. BÖLÜM FRAGMANI