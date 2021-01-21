Bir Zamanlar Çukurova 'Gülten Taşkın' kimdir? Selin Genç kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?
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Bir Zamanlar Çukurova 'Gülten Taşkın' kimdir? Selin Genç kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?

21.01.2021 12:27 | Son Güncelleme: 21.01.2021 12:31
Bir Zamanlar Çukurova 'Gülten Taşkın' kimdir? Selin Genç kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Gülten Taşkın karakteri izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki Bir Zamanlar Çukurova dizisi Gülten Taşkın kimdir, gerçek adı nedir? Selin Genç kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, burcu ne? Bir Zamanlar Çukurova Gülten Taşkın karakterini kim canlandırıyor?

Perşembe günleri izleyiciler karşısına çıkan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin karakterleri merak ediliyor. Bir Zamanlar Çukurova oyuncularından birisi olan Gülten Taşkın kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Gülten Taşkın (Selin Genç) kimdir? Hangi dizilerde oynadı? Bir Zamanlar Çukurova Gülten Taşkın (Selin Genç) hangi dizilerde rol aldı? Hayatı ve biyografisi haberimizde.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA GÜLTEN TAŞKIN KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Gülten Taşkın karakterini "Selin Genç" canlandırmaktadır.

SELİN GENÇ KİMDİR?

Selin Genç, 26 Haziran 1994 yılında İstanbul'da doğmuştur. Eğitimini Işık Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde tamamladıktan sonra Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünde de oyunculuk üzerine eğitim görmüştür. Atv ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamakta ve Gülten karakterini canlandıran Selin Genç, 1.75 metre boyunda 54 kilo ve Yengeç burcudur.

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