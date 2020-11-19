Bir Zamanlar Çukurova Fikret kimin oğlu? Fikret Adnan ve Sevda'nın oğlu kim? Fikret'i canlandıran Furkan Palalı kimdir?
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Bir Zamanlar Çukurova Fikret kimin oğlu? Fikret Adnan ve Sevda'nın oğlu kim? Fikret'i canlandıran Furkan Palalı kimdir?

19.11.2020 21:47 | Son Güncelleme: 19.11.2020 21:51
Bir Zamanlar Çukurova Fikret kimin oğlu? Fikret Adnan ve Sevda'nın oğlu kim? Fikret'i canlandıran Furkan Palalı kimdir?

Türk televizyon ekranlarının sevilen dizilerinden biri olan Bir Zamanlar Çukurova'da Fikret karakterini canlandıran Furkan Palalı merak konusu oldu? Peki, Furkan Palalı kimdir? Fikret Fekeli kimin oğlu? Fikret'i oynayan Furkan Palalı kimdir, Furkan Palalı dizileri nelerdir?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Fikret'in kimin oğlu olduğu merak ediliyor. Sevda'nın ''Oğlumu elimden aldılar'' demesi üzerine izleyici Fikret'in Sevda'nın oğlu olduğunu düşünmektedir. Bir Zamanlar Çukurova dizisinin kadrosuna yeni sezonda dahil olacak isim Furkan Palalı oldu. Dizide Fikret Fekeli karakterine hayat verecek olan oyuncu, bu proje ile birlikte tekrar televizyon ekranlarındaki yerini alacak. Peki ama Bir Zamanlar Çukurova Fikret kimin oğlu?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA FİKRET KİMİN OĞLU?

Fikret dizide Sevda'nın oğlu olabilir. Sevda, Adnan'ın kendi oğluyla arasını açtığını belirtmişti. Yeni bölümde Sevda'nın Fikret'e bakışı izleyicinin böyle düşünmesine neden oldu. Fikret'in Sevda'nın oğlu olup olmadığı önümüzdeki günlerde ortaya çıkacaktır.

Bir Zamanlar Çukurova Fikret kimin oğlu? Fikret Adnan ve Sevda'nın oğlu kim? Fikret'i canlandıran Furkan Palalı kimdir?

FURKAN PALALI KİMDİR?

1986 Konya doğumlu olan yakışıklı oyuncu, 2011 yılında Miss Turkey yarışmasında birinci olduktan sonra ün kazanmaya başladı. Model olarak başladığı kariyerine yarışmadan sonra oyuncu olarak devam etme kararı alan ünlü oyuncu, birçok projede yer aldı. Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü mezunu olan Palalı, oyunculuk alanında daha iyi olmak adına Marmara Üniversitesi'nde Radyo ve Televizyon alanında yüksek lisans eğitimi almaktadır.

Bir Zamanlar Çukurova Fikret kimin oğlu? Fikret Adnan ve Sevda'nın oğlu kim? Fikret'i canlandıran Furkan Palalı kimdir?

FURKAN PALALI DİZİLERİ

2010 – Küçük Sırlar

2010 – Adını Feriha Koydum

2012 – Hayat Devam Ediyor

2013- Son Yaz

2013 – Aşk Emek İster

2014 – Kızılelma

2015 – Son Çıkış

2016 – No 309

2018 – Bir Mucize Olsun

2019 – Benim Tatlı Yalanım

2020 – Bir Zamanlar Çukurova

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