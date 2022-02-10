Bir Zamanlar Çukurova nerede çekiliyor? Bir Zamanlar Çukurova dizisi çiftlik nerede? Hangi şehirde, nerede çekildi?

Bir Zamanlar Çukurova dizisi nerede çekiliyor sorusunun yanıtı merak ediliyor. Ekranların sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın nerede çekildiği merak konusu oldu. Peki Bir Zamanlar Çukurova dizisi nerede çekiliyor? Bir Zamanlar Çukurova hangi şehirde, hangi ilçede çekiliyor? Bir Zamanlar Çukurova dizisi yeni bölümü ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Tüm cevaplar haberimizde.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA NEREDE ÇEKİLİYOR?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin nerede çekildiği merak ediliyor. Dizinin çekimleri genellikle Adana ve Mersin şehirlerinde gerçekleşiyor. Dizideki konak çekimleri Aladağ Çiftliği'nde yapılmaktadır. Bir Zamanlar Çukurova dizisi seti ve Aladağlar konağı Adana'nın Karaahmetli köyüne kurulmuştur. Kısacası dizinin çekimleri genellikle Adana'da yapılmıştır ve burada devam etmektedir.

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde yer alan hastane çekimleri, Adana'nın Seyhan ilçesinde bulunan Prof. Dr. Nusret Karasu Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde gerçekleştirilmektedir.

Bir Zamanlar Çukurova diziside Fekeli'nin özel mekanı olan, Hünkar Yaman'la karşılıklı kahve içtikleri yerin manzarası ise, Varda Köprüsü olarak bilinmektedir. Varda Köprüsü Adana ili Karaisalı ilçesi Hacıkırı köyünde mahallesinde bulunmaktadır.

Kozan Kalesi: Hünkar ve Fekeli'nin buluşma noktası!

Bir Zamanlar Çukurova'nın en romantik sahnelerine ev sahipliği yapan yer Kozan Kalesi! Hünkar ve Fekeli'nin buluşma noktası olan kale, Asurlar veya Hititler'den kalma adeta geçmişe açılan bir kapı. İçindeki gizli yol ve mahzenleri, kendisini çevreleyen su sarnıçlarıyla kale, hikayeye büyülü bir atmosfer sunuyor.

Bir başka büyüleyici mekan ise Hatip'in konağı olan 1890'larda inşa edilen Arıkan Konağı! Kalenin eteklerinde yetişen dikenli incirler, çam ağaçları, çepeçevre uzanan manastırın sur duvarları içerisine yerleşen bu tarihi mekan da dizinin can alıcı sahnelerine ev sahipliği yapıyor.Diziyi gerçek bir atmosfere dönüştüren sevilen küçük esnafları ise, Kozan Kalesi'nin eteklerinde yer alan birçok tarihi dükkanı mesken tutuyor.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, tüm belediye çalışanları ve Kozan halkının sıcak ev sahipliğiyle 'Bir Zamanlar Çukurova' birbirinden büyüleyici tarihi mekanlarıyla merak uyandırmaya devam ediyor!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bir Zamanlar Çukurova her hafta Perşembe günü saat 20:00 'da ATV ekranlarında yayınlanıyor.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

KARDEŞLER KARŞI KARŞIYA: SAVAŞACAKLAR MI BARIŞACAKLAR MI?

Demir, uzun zamandır peşinde olduğu gizli düşmanı ile karşı karşıyadır! Babasının, sahipsiz bir kadına saldırdığını, kadını küçücük bir çocukla birlikte acımasızca sokakta bıraktığını iddia eden düşman Fekeli'nin yeğeni olarak tanıdığı Fikret'tir! Fikret'in yıllardır beklediği karşılaşma, eşit olmayan şartlarda gerçekleşmiştir ama nihayetinde karşı karşıya olan iki kardeştir. Damarlarında aynı kan akan ve birbirinden ölesiye nefret eden iki genç adam, şimdi kozlarını ölesiye paylaşacaktır. Üstelik hesaplaşma, Fikret'in yıllardır her gün hatırladığı o yağmurlu geceden başlayacaktır.

FEKELİ'NİN KALBİ BİR KEZ DAHA KIRILIYOR! HAYATA BİR KEZ DAHA KÜSÜYOR!

Hem Fekeli'ye destek olmaya, hem Fikret'i hayatla ve geçmişiyle barıştırmaya gelen Lütfiye, bir kez daha ortalığı sakinleştirmeye çalışır. Ancak Fikret'in kırılan çocuk kalbinin, yetişkin bir adam olarak onarılması çok zordur. Fikret bir kez daha tehlikeli bir oyunun içine girer. Onu takip eden Lütfiye, duruma müdahale etmek için Fekeli'yle işbirliği yapar ama bu daha da onarılamaz bir duruma sebep olur. Fekeli'nin kalbi öğrendiklerine dayanamaz!

ÜMİT VE MÜJGAN SIRLARINI SAKLAYARAK SIRDAŞ OLUYOR

Müjgan, Sevda'nın bir şeylerden şüphelendiğini anlamıştır. Ümit ile sohbet ederken bunu söyler ama Ümit geçiştirir. Müjgan, Fikret ile ilgili öğrendiklerini anlatmak ister ama son anda susar. Ümit'in zaten bildiğinden habersizdir. Ümit de, Demir ile neden ilgilenmeye başladığı gerçeğini söylemez ama bu konuda konuşabildiği birinin olması hoşuna gider.

FADİK VE RAŞİT'E ŞERMİN'DEN NİŞAN HEDİYESİ

Fadik, nikâh günü için Raşit'i sıkıştırırken; konağa gelen Şermin, bunu duyunca aklına bir fikir gelir. İkisini alıp, nişan fotoğrafı seçmeye çarşıya götürür. Fadik, hayatının en mutlu günlerinden birini yaşarken, çarşıda Lütfiye ile karşılaşmaları da Şermin'e güzel bir hediye olur. Şermin, şehrin yeni siması ile hızla kaynaşacaktır!

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