Bir Zamanlar Çukurova dizisi neden yok? Bir Zamanlar Çukurova bitti mi? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman?

ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova, geçen hafta Yılmaz'ın ölümüyle izleyicileri sarsmıştı. İzleyiciler bu hafta dizinin akıbetini merak ediyordu ki ATV yayın akışında dizi yer almadı. Peki, Bir Zamanlar Çukurova dizisi neden yok? Bir Zamanlar Çukurova bitti mi? Bir Zamanlar Çukurova dizisi neden oynamıyor? İşte detaylar...

Bir Zamanlar Çukurova, ATV'nin Perşembe akşamları soluk soluğa izlenen dizilerinden bir tanesi. Bir Zamanlar Çukurova 79. bölümde Yılmaz karakterinin ölmesi tüm BZÇ severleri derinden yaraladı. 80. bölümü heyecanla bekleyen izleyiciler diziyi yayın akışında görmeyince merak etti. Peki, Bir Zamanlar Çukurova dizisi neden yok? Bir Zamanlar Çukurova bitti mi? Bir Zamanlar Çukurova dizisi neden oynamıyor? İşte detaylar...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA DİZİSİ NEDEN YOK?

Bu hafta Bir Zamanlar Çukurova dizisi yeni bölüm olmayacak. Bir Zamanlar Çukurova dizisi yeni bölüm önümüzdeki hafta Perşembe günü saat 20:00'da ATV ekranlarında olacak. Bir Zamanlar Çukurova final yapmadı. Peki neden yok?Bu akşam ekranlarda önce Maraşlı dizisinin özel bölümü ardından da Fenerbahçe Kasımpaşaspor maçı yer alacak!