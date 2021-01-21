Bir Zamanlar Çukurova dizisi 'Füsun' kimdir? Yeliz Doğramacılar kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?
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Bir Zamanlar Çukurova dizisi 'Füsun' kimdir? Yeliz Doğramacılar kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?

21.01.2021 12:36 | Son Güncelleme: 21.01.2021 12:40
Bir Zamanlar Çukurova dizisi 'Füsun' kimdir? Yeliz Doğramacılar kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Füsun karakteri izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki Bir Zamanlar Çukurova dizisi Füsun kimdir, gerçek adı nedir? Yeliz Doğramacılar kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, burcu ne? Bir Zamanlar Çukurova Füsun karakterini kim canlandırıyor?

Perşembe günleri izleyiciler karşısına çıkan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin karakterleri merak ediliyor. Bir Zamanlar Çukurova oyuncularından birisi olan Füsun kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Füsun (Yeliz Doğramacılar) kimdir? Hangi dizilerde oynadı? Bir Zamanlar Çukurova Füsun (Yeliz Doğramacılar) hangi dizilerde rol aldı? Hayatı ve biyografisi haberimizde.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA FÜSUN KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Füsun karakterini "Yeliz Doğramacılar" canlandırmaktadır.

YELİZ DOĞRAMACILAR KİMDİR?

Yeliz Doğramacılar (14 Mayıs 1978, İstanbul), Türk oyuncu ve sunucu. Show TV'de bir aralar sunuculuk yapan Doğramacılar, birçok dizide rol üstlenmiştir. Şimdilerde Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol almaktadır.

ROL ALDIĞI YAPIMLAR

1996 Gurbetçiler (Eda)

2001 Ruhsar (Çıtırcık)

2001 Savunma

2002 Koçum Benim (Yeliz)

2003 Hürrem Sultan (dizi) (Şah Sultan)

2002 En Son Babalar Duyar (Mete'nin Sevgilisi)

2003 Hayat Bilgisi (Didem Sağlam)

2005 Kale İçi (Aylin Karaali)

2005 Alanya Almanya (Anetta)

2007 Ertelenmiş Hayatlar

2011 Muhteşem Yüzyıl (Konuk Oyuncu)

2013 Görüş Günü Kadınları (Bahar)

2018 Bir Zamanlar Çukurova (Füsun)

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