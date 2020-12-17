Bir Zamanlar Çukurova'da çalan şarkı nedir? Bir Zamanlar Çukurova'da Cengiz Özkan O Yar Gelir şarkı sözü nedir?
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Bir Zamanlar Çukurova'da çalan şarkı nedir? Bir Zamanlar Çukurova'da Cengiz Özkan O Yar Gelir şarkı sözü nedir?

17.12.2020 23:14 | Son Güncelleme: 17.12.2020 23:18
Bir Zamanlar Çukurova'da çalan şarkı nedir? Bir Zamanlar Çukurova'da Cengiz Özkan O Yar Gelir şarkı sözü nedir?

Bir Zamanlar Çukurova'da çalan şarkı nedir? Bir Zamanlar Çukurova'da Cengiz Özkan O Yar Gelir şarkı sözü nedir? Cengiz Özkan O Yar Gelir şarkı sözleri nelerdir?

Bir Zamanlar Çukurova'da çalan şarkı nedir? Bir Zamanlar Çukurova'da Cengiz Özkan O Yar Gelir şarkı sözü nedir? Cengiz Özkan O Yar Gelir şarkı sözleri nelerdir? İşte detaylar haberimizde...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'DA ÇALAN ŞARKI NEDİR?

Bir Zamanlar Çukurova'da çalan şarkı Cengiz Özkan söylemektedir. Şarkının adı ise 'O Yar Gelir'dir.

CENGİZ ÖZKAN'O YAR GELİR' ŞARKI SÖZLERİ NEDİR?

O yâr gelir yazı (da) yaban gül olur (yâr yâr)

Yüzün görsem tutulur dilim lâl olur (yâr yâr)

Aşka düşen divâne gezer del'olur (yâr yâr)

Evlerine vara (da) gele usandım (yâr yâr)

El kızını ben kendime yâr sandım (yâr yâr)

Yüreğime hançer (de) soktu gül sandım (yâr yâr)

Mezarımı derin (de) kazın dar olsun (yâr yâr)

Altı lâle üstü (de) sümbül gül olsun (yâr yâr)

Ben ölürsem sevdiceğim sağ olsun (yâr yâr)

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