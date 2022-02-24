Bir Zamanlar Çukurova CANLI izle! ATV Bir Zamanlar Çukurova 125. yeni bölüm canlı izle! Çukurova yeni bölümde neler olacak?

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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hakani kumpastan sağ çıkmayı başarıyor

Hakan, kendisine kurulan kumpastan sağ kurtulmayı başarır ancak bu kez Züleyha'nın sorularıyla karşı karşıya kalır. Şüphenin pençesine düşen Züleyha, Hakan'la arasına mesafe koyarken, Hakan kendisini öldürmeye çalışan düşmanını aramaya koyulur.

Abdülkadir'in katil olduğu Çukurova'da yayılıyor

Fikret, herkesin içinde Fekeli'nin katilinin Abdülkadir olduğunu ilan eder. Olay yaratan itirafın ardından Abdülkadir için Çukurova'da barınmak zor hale gelir. Çukurova halkı Fikret'in sözlerine itimat eder ancak Abdülkadir'in hapsi boylaması için kanıta ihtiyaç vardır.

Fikret Beyrut'ta Mehmet'i araştırıyor

Züleyha, Mehmet'in kendisinden bir şeyler sakladığına emin olur. Bunun üzerine Fikret, Beyrut'a giderek Mehmet Kara'yı araştırır. Mehmet'in aslında Hakan Gümüşoğlu olduğunu düşünen Fikret, ele geçirdiği bilgilerle büyük sırrı çözer.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA CANLI İZLE

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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Fikret, Vahap'ın sözlerinin peşine düşüyor

Vahap, Mehmet Kara'nın aslında Hakan Gümüşoğlu olduğunu ilan ettikten sonra korkuya kapılıp bağ evine sığınır. Bağ evine gelen Abdülkadir, Vahap'tan hesap sorar. Vahap'ın sözlerine inanan tek kişi Fikret olur. Fikret, Çetin'le beraber Vahap'ı bulup konuşturmaya çalışır ancak Vahap yaptıklarını deliliğe vurur. Hakan ise Vahap'a canını bağışlamak için son bir şans verir.

Mektuptan çıkan fotoğraf Züleyha'yı şoke ediyor

Sırrı açığa çıkma noktasına gelen Hakan, mektupla ilgili Züleyha'ya bir açıklama borçludur. Hakan, okuması için Züleyha'ya mektubu verirken, zarftan çıkan fotoğraf Züleyha'yı çok şaşırtır.

Züleyha intikamını alırken, Hakan'ın canı tehlikeye giriyor

Züleyha, kendisini kaçıran Erdil'den intikamını çok ağır alır. Diğer yandan Çolak, Züleyha'nın evine kadar girmeye kalkınca Hakan'ın gözü döner ve Çolak'ın üzerine yürür. Her şey yoluna girmişken bu kez Hakan hain bir pusunun kurbanı olur.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA KONUSU NEDİR?

Bir Zamanlar Çukurova, TIMS&B imzalı, ilk bölümü 13 Eylül 2018 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Murat Saraçoğlu'nun yaptığı, senaryosunu Yıldız Tunç, Atilla Özel, Ayça Üzüm ve Selena Çağlayan'ın birlikte kaleme aldıkları Türk yapımı aşk, dram, aksiyon ve tarihi türdeki televizyon dizisi. Dizinin başrollerinde Hilal Altınbilek, İbrahim Çelikkol, Furkan Palalı ve Hülya Darcan yer almaktadır.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA OYUNCULARI KİMLER?

Ana karakterler

Züleyha Yaman (Hilal Altınbilek): İstanbul'da bir terzidir.

Hakan Gümüşoğlu/Mehmet Kara (İbrahim Çelikkol): Lojistik bir firmanın sahibidir.

Fikret Fekeli/Yaman (Furkan Palalı): Adnan Yaman'ın gayrimeşru oğludur.

Lütfiye Duman (Hülya Darcan): Fikret'in teyzesidir.

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