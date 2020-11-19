Bir Zamanlar Çukurova bitiyor mu? Bir Zamanlar Çukurova nerede çekiliyor?

3 sezondur devam eden Bir Zamanlar Çukurova bitiyor mu? Bir Zamanlar Çukurova nerede çekiliyor? Bir Zamanlar Çukurova hangi gün, saat kaçta?

Bir Zamanlar Çukurova bitiyor mu? Bir Zamanlar Çukurova nerede çekiliyor?Bir Zamanlar Çukurova hangi gün, saat kaçta?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA BİTİYOR MU?

3 sezondur sevilerek izlenen Bir Zamanlar Çukurova dizisi final mi yapıyor? Başrol oyuncularından Vahide Perçin'in diziden ayrılması sonucu Bir Zamanlar Çukurova bitiyor mu? gibi sorular sorulmaya başladı. Yapımcısından herhangi bir açıklamayapılmadı. Bu sezon devam etmesi bekleniyor.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA NEREDE ÇEKİLİYOR?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin çekimleri genellikle Adana ve Mersinde gerçekleştiriliyor. Adana Çukurova'yı temel alan dizi için özel bir plato kurulmuş. İnşaatı 8 ay süren bu dizi platosunu, 450 kişilik profesyonel ekip çalışarak tamamlamış.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 73. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!