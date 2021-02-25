Bir Zamanlar Çukurova Behice öldü mü? Çukurova Behice ölecek mi? Esra Dermancıoğlu Çukurova'dan ayrıldı mı?

Perşembe günleri ATV ekranlarına gelen Bir Zamanlar Çukurova dizisinin fragmanını izleyenler Behice Hekimoğlu'unn uçurumdan atladığını görünce Behice öldü mü? Bir Zamanlar Çukurova Behice ölecek mi? Esra Dermancıoğlu diziden ayrıldı mı, ayrılacak mı? sorularını araştırmaya başladı. İşte detaylar...

ATV ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde ilgi çeken karakterlerden biri de: Behice Hekimoğlu! Esra Dermancıoğlu'nun hayat verdiği Behice karakteri her bölüm ses getiriyor! Son fragmanla beraber Bir Zamanlar Çukurova Behice öldü mü? Çukurova Behice ölecek mi? Esra Dermancıoğlu Çukurova'dan ayrıldı mı? soruları sorulmaya başlandı!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA BEHİCE ÖLDÜ MÜ?

Behice Hekimoğlu, Bir Zamanlar Çukurova'da Vahide Perçim'in canlandırdığı Hünkar karakterini öldürdükten sonra uzun bir süre bu sırrı saklamıştı! Hiç duyulmayacak sanırken birden bir görgü tanığı gerçekleri ortaya çıkardı! Bunun üzerine zaten Demir ve Fekeli onun peşine düşecekti! Bunun yerine fragmanda da görüldüğü gibi Behice Hekimoğlu kendini uçurumdan atarak intihar etmeyi tercih etti! Karakterin ölüp ölmediği ise bu bölüm ortaya çıkacak!

ESRA DERMANCIOĞLU KİMDİR?

7 Aralık 1968 tarihinde İstanbul'da doğan Türk dizi ve sinema oyuncusudur. Zeynel Abidin Cümbüş'ün torunudur. Ana eğitimini Pierre Loti lisesinde tamamlayan Dermancıoğlu, daha sonra Franklin College İsviçre'de eğitimini sürdürmüştür. Dermancıoğlu, Şahika Tekand'ın eğitim verdiği Stüdyo Oyuncuları'nda oyunculuk eğitimi ve Derya Alabora'nın konservatuvarında ses dersleri almıştır.

Ayrıca yurt dışında da çeşitli dersler almıştır. Oyunculuk kariyerine ise ilk olarak, bir arkadaşının doğum gününde Gülse Birsel'in teklifi ile başlayan Dermancıoğlu, Avrupa Yakası isimli Türk televizyon dizisinin 6. sezonunun 163. bölümünde konuk oyuncu olarak yer almıştır. 2010 yılında ise çekimleri yalnızca bir gün süren Moral Bozukluğu ve 31 isimli filmde rol almıştır.

Ayrıca çeşitli televizyon dizilerinde konuk oyuncu olarak rol alan Dermancıoğlu, Fatmagül'ün Suçu Ne? isimli televizyon dizisinde Mukaddes rolü ile kameraların karşısına geçmiş ve tanınır olmuştur. Kadın İşi: Banka Soygunu isimli sinema filminde Dürdane rolünü canlandırmıştır. Eşinden oyuncu olmasını istemediği için boşanan Dermancıoğlu'nun bu evliliğinden bir kızı bulunmaktadır.

Dizileri:

Sen Harikasın, 1. sezon, 2008

Avruya Yakası, 6. sezon, 2009, 163. bölüm, konuk oyuncu

Fatmagül'ün Suçu Ne?, 2010, 2011, Mukaddes yenge

Küçük Hesaplar, 2012

Galip Derviş, 2013, Şükriye "Şuşu" (Konuk Oyuncu), 2013

Doksanlar, 2013, Şükran Tuncay

Sil Baştan, 2014

Serçe Sarayı, 2015, Süla

Muhteşem Yüzyıl: Kösem, 2015, Cennet Hatun

Kirgin Cicekler, 2016, Zehra Terinci

Sinema Filmleri:

Ayla (film), 2017, Sebahat Dilbirliği

Kadın İşi: Banka Soygunu, 2014, Dürdane

Moral Bozukluğu ve 31, 2010, Seksi komşu

Merdiven Baba, 2015, Süheyla