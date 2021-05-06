Bir Zamanlar Çukurova 95. Bölüm fragmanı izle! Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı izle!

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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 95. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ekranları sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova bu akşam sevenleriyle buluştu. Bir Zamanlar Çukurova 94. Bölümün ardından 95. Bölüm araştırılıyor. Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

ZÜLEYHA ÖLÜM KALIM SAVAŞINDA!

Yolda kaza yapanın Züleyha olduğunu görünce şaşıran Ümit, arkasını dönüp gitmek ister ama o sırada gelen başka otomobiller de olunca, vicdanına yenik düşerek Züleyha'yı ölüme terk etmek yerine kurtarır. Züleyha hastaneye yetiştirilir ama durumu ağırdır ve maalesef bebeğini kaybeder!

KAZA MI? CİNAYET TEŞEBBÜSÜ MÜ?

Lütfiye, Fekeli'ye Fikret ve Müjgan hakkındaki fikrini sorar. Fekeli de aşka saygısının sonsuz olduğunu ama Fikret hakkında şüpheleri olduğunu anlatır. Ümit ile ilişkisini ve Bahtiyar'ın da Adana'ya gelişindeki tuhaflığı konuşurlarken, Züleyha'nın kaza haberi gelir. Fekeli, tam da şüphelerinin üstüne gelen haber ile olayı soruşturmaya başlar.

DEMİR İÇİN SINIR ÇOKTAN AŞILDI! FİKRET İLE ARTIK CAN DÜŞMANLAR!

Sabah evden bebek haberinin sevinci ile çıkan Demir, değirmeni almak üzere gider. Tam da sevinçli haberin kutlamasını yaparken, Züleyha'nın haberini alır. Hastaneye adeta uçarak yetişen Demir için de tek şüpheli Fikret'tir! Önünde jandarmanın bile duramayacağı bir sinir ile eline silahını alır.

SEVDA VE ÜMİT NE YAPACAK?

Sevda ve Ümit, geçmişin yaralarını sarmak için buluşurlar. Yaşananları konuşurlar. Henüz kimse ikisinin anne kız olduğunu bilmiyordur. Bir süre daha böyle kalmasına karar verirler. Ümit, Demir'den vazgeçmeye niyetli değildir. Zaman içinde bu tutkusu daha tehlikeli bir hal alacaktır.

ŞERMİN SEVDA'NIN SIRRININ PEŞİNDE AMA HALA KİMSEYİ İNANDIRAMIYOR

Hastanede bulduğu bir zarf ile yeniden Sevda ve Ümit arasında bir bağ olduğuna inanan Şermin, buna kimseyi inandıramaz. Ancak Lütfiye'yle de bunu konuşunca, artık Lütfiye ve Fekeli, Fikret'in kurduğu oyunu ortaya çıkarmaya karar verirler. Ancak bilmedikleri bir şey vardır: Kavuştuğu kızını tekrar kaybetmek istemeyen Sevda'da oyuna dahil olmuştur!

AŞKIN SINIRSIZ OLDUĞU TOPRAKLARDA, AŞKIN SINAVLARI DA SINIR TANIMIYOR!

Züleyha, ölümden döner, tedavisini tamamlayıp evine ve çocuklarına kavuşur. Demir ile kaybettikleri bebeğin acısını kalplerine gömüp birbirlerine daha da yakınlaşırlar. Ama sevdalarının geçeceği sınavlar henüz bitmemiştir! Geçmişleri, şimdi geleceklerini de gölgeleyecektir! Ve Çukurova'da sınırsız aşklar, yeniden ölümüne kavgaları başlatacaktır!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM İZLE!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

KARDEŞLER KARŞI KARŞIYA: SAVAŞACAKLAR MI BARIŞACAKLAR MI?

Demir, uzun zamandır peşinde olduğu gizli düşmanı ile karşı karşıyadır! Babasının, sahipsiz bir kadına saldırdığını, kadını küçücük bir çocukla birlikte acımasızca sokakta bıraktığını iddia eden düşman Fekeli'nin yeğeni olarak tanıdığı Fikret'tir! Fikret'in yıllardır beklediği karşılaşma, eşit olmayan şartlarda gerçekleşmiştir ama nihayetinde karşı karşıya olan iki kardeştir. Damarlarında aynı kan akan ve birbirinden ölesiye nefret eden iki genç adam, şimdi kozlarını ölesiye paylaşacaktır. Üstelik hesaplaşma, Fikret'in yıllardır her gün hatırladığı o yağmurlu geceden başlayacaktır.

FEKELİ'NİN KALBİ BİR KEZ DAHA KIRILIYOR! HAYATA BİR KEZ DAHA KÜSÜYOR!

Hem Fekeli'ye destek olmaya, hem Fikret'i hayatla ve geçmişiyle barıştırmaya gelen Lütfiye, bir kez daha ortalığı sakinleştirmeye çalışır. Ancak Fikret'in kırılan çocuk kalbinin, yetişkin bir adam olarak onarılması çok zordur. Fikret bir kez daha tehlikeli bir oyunun içine girer. Onu takip eden Lütfiye, duruma müdahale etmek için Fekeli'yle işbirliği yapar ama bu daha da onarılamaz bir duruma sebep olur. Fekeli'nin kalbi öğrendiklerine dayanamaz!

ÜMİT VE MÜJGAN SIRLARINI SAKLAYARAK SIRDAŞ OLUYOR

Müjgan, Sevda'nın bir şeylerden şüphelendiğini anlamıştır. Ümit ile sohbet ederken bunu söyler ama Ümit geçiştirir. Müjgan, Fikret ile ilgili öğrendiklerini anlatmak ister ama son anda susar. Ümit'in zaten bildiğinden habersizdir. Ümit de, Demir ile neden ilgilenmeye başladığı gerçeğini söylemez ama bu konuda konuşabildiği birinin olması hoşuna gider.

FADİK VE RAŞİT'E ŞERMİN'DEN NİŞAN HEDİYESİ

Fadik, nikâh günü için Raşit'i sıkıştırırken; konağa gelen Şermin, bunu duyunca aklına bir fikir gelir. İkisini alıp, nişan fotoğrafı seçmeye çarşıya götürür. Fadik, hayatının en mutlu günlerinden birini yaşarken, çarşıda Lütfiye ile karşılaşmaları da Şermin'e güzel bir hediye olur. Şermin, şehrin yeni siması ile hızla kaynaşacaktır!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 95. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!