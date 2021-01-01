Bir Zamanlar Çukurova 79. bölüm fragmanı! Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı!

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm merakla bekleniyor. Normal şartlarda bugün 79.bölümün yayınlanması gerekirken yeni bölüm tv yayın akışında görülmedi. Peki Bir Zamanlar Çukurova bu akşam var mı, neden yok? Bir Zamanlar Çukurova 79. bölüm fragmanı! Son bölüm fragmanı...

Başrollerinde Hilal Altınbilek, Murat Ünalmış ve Kerem Alışık'ın rol aldığı Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm izleyiciyle buluşmayı bekliyor. Her hafta Perşembe günü yeni bölümüyle ekrana gelen dizi 79. bölüm Atv yayın akışında görülmüyor. Yayınlanan son bölümde ise Züleyha'nın gözleri önünde hayatını kaybeden Yılmaz, baba evine de ateş düşürdü. Yeni bölüm fragmanı da merak edilirken dizinin yeni bölümü ile ilgili sorgulamalar arttı. Peki Bir Zamanlar Çukurova bu akşam var mı, neden yok? Bir Zamanlar Çukurova 79. bölüm fragmanı! Son bölüm fragmanı...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 79. BÖLÜM FRAGMANI

Bir Zamanlar Çukurova 79. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 79. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA BU AKŞAM VAR MI, NEDEN YOK?

Ekranların fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova ATV'nin 31 Aralık Perşembe tv yayın akışında görülmüyor. Dizinin yerine Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel bölümü yayınlanacak. Haberimizde, Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümle alakalı bilgilere ve tv yayın akışına ulaşabilirsiniz.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümün gelecek hafta yayınlanması bekleniyor.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da kader kartları baştan dağıtılıyor! Demir ve Müjgan boşanmayı kabul etmiştir. Züleyha ve Yılmaz Adnan'ı alıp, yeni evlerine yerleşir… Ama kaderin bu aşk üzerindeki hikayesi henüz sona ermemiştir! Mahkemeye birlikte giden Demir ve Züleyha'nın arkasından, Kerem Ali'nin hastaneye götürüldüğü haberi ile fırtına gibi yola çıkan Yılmaz, otomobili ile uçurumdan yuvarlanır! Gözleri önünde gerçekleşen kazanın ardından, Züleyha gözyaşları ve çığlıklar ile yardım için çırpınırken, Demir, ağır yaralı Yılmaz'ı oradan çıkarmak için canını dişine takacaktır! Son bir gayretle, Yılmaz'ı kucaklayarak uzaklaştıkları anda ise otomobil havaya uçacaktır!

Adeta bir can pazarı yaşanır ve Demir ile Züleyha, Yılmaz'ı hastaneye yetiştirir! Ağır yaralı olan Yılmaz ameliyata alınırken, haber de Çukurova'ya yayılır! Ancak, Müjgan ve Fikret'e kimse ulaşamaz! Bu durum Behice'yi bile telaşlandıracaktır! Fekeli ve Züleyha, Demir'e nasıl teşekkür edeceklerini bilemezler! Uzun bir ameliyat sonrası, Yılmaz gözlerini açacaktır. Olan biteni hayal meyal da olsa hatırlayan Yılmaz da can düşmanına can borçludur! İki ezeli rakip, hastane odasında, birbirlerine hem haklarını helal edecektir, hem de her ikisi de evlatlarını birbirine emanet edecek kadar, eski defterleri kapatacaktır!