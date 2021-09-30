Bir Zamanlar Çukurova 107. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm 106. bölümde neler oldu? Yeni bölüm fragmanı çıktı mı?

Ekranları sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova bu akşam yeni bölümüyle sevenleriyle buluşuyor. Bir Zamanlar Çukurova dizisi izlemek isteyen izleyicilerimiz Bir Zamanlar Çukurova canlı izle! Bir Zamanlar Çukurova ATV canlı izle! şeklinde aratıyor. Bir Zamanlar Çukurova 107. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova 106. bölümde neler oldu? Yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı ne zaman çıkar? Bir Zamanlar Çukurova 107. bölüm fragmanı çıktı mı? Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümü bugün 30 Eylül Perşembe günü ATV'de başlayacak.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 107. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Zamanlar Çukurova bugün 106. bölümü ile ekranlara gelecek. Yeni bölümünün ardından 107. bölüm fragmanı yayınlanacak.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 106. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Fekeli, Mehmet Kara'nın gerçek kimliğini öğreniyor Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Fikret, Demir'i bulmak için sınırı geçiyor

Züleyha, Fikret ve Fekeli, gelen notu Demir'in yazısıyla karşılaştırır ancak yazının alelacele yazılmış olması nedeniyle Demir'in alıkonulduğunu düşünürler. Fikret, Demir'e Suriye'de yaşayan Şahap'tan bahsettiğini hatırlar ve Çetin'i de yanına alarak Demir'in izini bulmak için Suriye'ye gitmeye karar verir. Hakan'ın konağa ziyaretlerini artırması, Fikret'in ona karşı iyice bilenmesine sebep olurken, Fikret'in Züleyha'ya ilgisi de Lütfiye'yi şüpheye düşürecektir.

Züleyha ve Hakan ortaklıklarını ilan ediyor

Hakan, bir Yamanlar geleneği olan toplu sünnet organizasyonu için Züleyha'ya yardım teklif eder. Organizasyonu yönetme görevi Lütfiye'ye verilince Şermin çok bozulur. Gecede Züleyha Hanımağa olarak konuşma yapar ve Hakan'ı da şirketin ortağı olarak tanıtır. Hakan ve Züleyha'nın fotoğrafları Adana gazetelerini süsler.

Fekeli, Mehmet Kara'nın gerçek kimliğini öğreniyor

Fekeli, yaşadığı bir tesadüf sonucu Ispartalı Mehmet Kara ile ilgili çok önemli bir bilgi edinir ve Mehmet Kara isminin peşine düşerek doğduğu topraklara ulaşır. Fekeli, gazetedeki fotoğrafları gösterince Mehmet Kara'nın bir hemşerisi gazetedeki ismin Hakan Gümüşoğlu olduğunu söyler.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA OYUNCULARI KİMLER?

Ana karakterler

Züleyha Yaman (Hilal Altınbilek): İstanbul'da bir terzidir.

Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık): Adana'nın yerlilerinden olan bir ağadır.

Fikret Fekeli/Yaman (Furkan Palalı): Adnan Yaman'ın gayrimeşru oğludur.

Lütfiye Duman (Hülya Darcan): Fikret'in teyzesidir.

Haberler.com - Gündem