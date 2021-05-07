Bir Zamanlar Kıbrıs bereli efsanesi gerçek mi? Bir Zamanalar Kıbrıs Serkan Çayoğlu kimdir?

TRT 1'in ilgi gören dizilerinden Bir Zamanlar Kıbrıs, oynadığı her bölümden sonra izleyiciyi çeşitli konularda araştırmaya itiyor. Serkan Çayoğlu' nun canlandırdığı Bereli rolü dikkat çekti. Berelinin gerçek olup olmadığı merak ediliyor. Peki, Bir Zamanlar Kıbrıs bereli efsanesi gerçek mi? Bir Zamanalar Kıbrıs Serkan Çayoğlu kimdir? Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

TRT 1'in ilgi gören dizilerinden Bir Zamanlar Kıbrıs, oynadığı her bölümden sonra izleyiciyi çeşitli konularda araştırmaya itiyor. Serkan Çayoğlu' nun canlandırdığı Bereli rolü dikkat çekti. Berelinin gerçek olup olmadığı merak ediliyor. Peki, Bir Zamanalar Kıbrıs bereli efsanesi gerçek mi? Bir Zamanlar Kıbrıs Serkan Çayoğlu kimdir? Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BİR ZAMANALAR KIBRIS BERELİ EFSANESİ GERÇEK Mİ?

Son zamanlarda seyirci tarafından oldukça ilgi gören TRT 1 dizilerinden Bir Zamanlar Kıbrıs, konusu itibari ile Kıbrıslı Türklerin yaşam mücadelesini anlatıyor. Konu etrafında dönen olaylar ve karakterler seyirci tarafından dikkat çekiyor. Dizide Bereli efsanesinin gerçek olup olmadığı merak konusu olmuştu. Serkan Çayoğlu'nun canlandırdığı Berelinin gerçek olup olmadığına dair bir kaynak bulunmuyor.

BİR ZAMANLAR KIBRIS SERKAN ÇAYOĞLU KİMDİR?

Serkan Çayoğlu31 Mayıs 1987 tarihinde Almanya'da doğan Türk manken ve oyuncudur.

Serkan Çayoğlu, eğitimini Almanya'da Erlangen Üniversitesi'nin Ekonomi Bölümünde tamamladı. Önceleri modellik yapmayı düşünen Serkan Çayoğlu, bir süre sonra oyunculuğa yöneldi ve Ümit Çırak ve Dolunay Soysert gibi isimlerden profesyonel oyunculuk eğitimi aldı. İlk olarak 2012 yılında Kuzey Güney dizisinin sezon finalinde Merve Boluğur'un İtalya'dan gelen arkadaşını canlandırdı ve sonrasında Zeytin Tepesi'nde rol aldı.

Hande Yener'in "Ya Ya Ya" klibinde de oynadı. 2014 yılında başrollerini Özge Gürel ile paylaştığı Kiraz Mevsimi dizisinde "Ayaz Dinçer" rolünü canlandırdı. Dizi, 2015 yılında final yaptı.2016 yılında sevgilisi Özge Gürelle birlikte İtalya'da Verissimo , ardından tek başına İtalya'nın reytingi yüksek programlarından C Est Per Postaya katıldı. Oyuncu, daha sonra Hayatımın Aşkı dizisinde "Demir Cerrahoğlu" karakteriyle kamera karşısına geçti. Börü dizisinde baş rol oyuncusu olarak Kaya rölünde yer aldı. 2019 yılında Halka dizisinde "Cihangir Tepeli" karakterini canlandırdı. 2020 yılında Yeni Hayat dizisinde baş rol oyuncusu olarak Adem rölünde oynadı.

Filmografisi