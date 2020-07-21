Bir yıl önce aldığı aracı yangında kullanılmaz hale geldi
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Bir yıl önce aldığı aracı yangında kullanılmaz hale geldi

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde yaşayan su tesisatçısı Mehmet Akçabay'ın (39) 1 yıl önce aldığı hafif ticari araç, park halindeyken çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Bir yıl önce aldığı aracı yangında kullanılmaz hale geldi
21.07.2020 11:10 | Son Güncelleme: 21.07.2020 11:13

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde yaşayan su tesisatçısı Mehmet Akçabay'ın (39) 1 yıl önce aldığı hafif ticari araç, park halindeyken çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Kemer'e bağlı Tekirova Mahallesi'nde dün saat 13.00 sıralarında, Mehmet Akçabay'ın evinin önünde park halinde olan 07 BRN 49 plakalı hafif ticari aracının motor kısmında yangın çıktı. Çevredekiler durumu, 112 Acil'e bildirdi. Olay yerine gelen Tekirova Jandarma Komutanlığı ekipleri, çocuklar ve vatandaşları bölgeden uzaklaştırırken, yangına Kemer Orman İşletme Şefliği'ne ait arazöz ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Ancak araçta başlayan yangın hemen yanında bulunan çardağa da sıçradı. Ekiplerin tüm çabalarına rağmen araç ve çardak yanarak, kullanılamaz hale geldi.Su tesisatçısı olarak çalıştığı otelden, 1 yıl önce aldığı hafif ticari aracın yandığını öğrenip gelen Mehmet Akçabay büyük üzüntü yaşadı.


Kaynak: DHA

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