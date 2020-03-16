Bir yeryüzü cenneti: Brezilya Brezilya: Geleceğin Ülkesi, kendini yok etmekte olan Avrupa'dan kaçan Stefan Zweig'ın, onu doğal güzelliği, hoşgörüsü ve barışçıllığıyla büyüleyen ülkeye ilanıaşkı.

Stefan Zweig'ı dünyada başka hiçbir ülke Brezilya kadar cezbetmemişti. Kozmopolit yazar İkinci Dünya Savaşı'nın ortasında, Avrupa kendini yok ederken bu ülkeye geldi ve doğal güzelliği, barışçıl yaşam tarzı, insanlarının hoşgörüsüyle büyülendi. Brezilya'yı her bakımdan Avrupa'nın karşı modeli olarak değerlendiren Zweig, dünyanın geleceğini burada görüyordu; Yaşamak için bu ülkeyi seçmişti, ölmek için de burayı seçecekti. İlk kez 1941 yılında Stockholm'de yayımlanan Brezilya, Stefan Zweig'ın bu ülkeye ilanıaşkıdır.

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Nikos Kazancakis: İspanya Yaşasın Ölüm; Joseph Roth: Hotel Savoy; Hans Fallada: Neden Ucuz Saat Takıyorsun?; Mario Vargas Llosa: Cennet Başka Yerde; Patrick Deville: Viva

Kaynak: Bültenler