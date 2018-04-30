'BİR Yaz Gecesi Rüyası'nın Oyuncuları Sevenleriyle Bir Araya Geldi

Aşk ve rüyalar üzerine yazılmış en muhteşem komedilerden biri olan kadrosunda Levent Üzümcü,Arda Aydın,Pınar Tuncegil gibi tiyatro sanatçılarının yer aldığı 'Bir Yaz Gecesi' oyunun söyleşisi D&R Zorlu'da ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Oyuncu Arda Aydın,Shakespeare'in doğum haftası olan Nisan ayının son haftasında insanların onu daha yakından tanımaları ve anlamaları için böyle bir söyleşi gerçekleştirmek istediklerini söyledi.

Levent Üzümcü 'Shakespeare oyunlarının oynandığı her sezon için yeniden yorumlanarak o jenerasyona uygun hale getirmemiz lazımki anlaşılır olsun,bu sebeple shakespeare oyunları düzenlenirken yoruma çok açıktır' dedi.

Tiyatro severlerin tüm sorularına cevap bulduğu söyleşide Tiyatro ve Shakespare hakkında merak edilen tüm detaylar da tiyatro severlerle paylaşıldı.

İnsana yaşama dair pek çok şeyi sorgulatan Alexander Popovski'nin yönetmenliğini üstlendiği oyun Nisan ayının sonunda Uniq'te sezon finali yaparak perdelerini kapatacak.