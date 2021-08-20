Bir Orduya Bedel Filmi
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Bir Orduya Bedel Filmi

Bir Orduya Bedel Filmi
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Özel Kuvvetler’e bağlı Brenner Baker, eşiyle birlikte bir kamp alanında tatil yapmaya karar verir. Çıktıkları yürüyüş sırasında, yağmurdan kaçmak için bir sığınağa girerler. Buranın uyuşturucu çetesinin silah deposu olduğundan habersizdirler. Kartel, zaten şüpheli bulduğu bu çiftin peşine çoktan düşmüştür. Gizli sığınağının yerini öğrenen Baker’ın kocasını öldürür. Baker’ın da öldüğünü düşünüp ikisini bir çukura atarlar. Hayatta kalan Brenner Baker ise onların peşini kolay kolay bırakmayacaktır.

Yönetmen: Stephen Durham

Senaryo: Mary Ann Barnes, Ellen Hollman

Oyuncular: Ellen Hollman, Matt Passmore, Geraldine Singer, Stephen Dunlevy, Gary Kasper, Cameron Bowen, Kendra Carelli, Jacob Hobbs, Niko Foster, Alan Moore, Casey Hendershot, Michael Konanec, HemDee Kiwanuka, Duke Jackson, Barry Hanley, Cade Shepard, Leon Ngo, R. Matthew Scheib, Jae Greene, Matthew O'Sullivan, Kenny Bartram, Rudon Brannon, Stan Sealy, John Leaptrott, Stephanie Lynn Styles, Jay Adkinson, Melissa McLaney, Jimmie Ann Campbell, Carnetta Jones, Eric Easley

Filmin Türü: Aksiyon

Orijinal Adı: Army of One

Yapımcı Firma: Özen Film

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 87 dk.

Dağıtıcı Firma: Özen Film

Vizyon Tarihi: 03.09.2021

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Kaynak: InterSinema.com

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