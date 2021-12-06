Bir Küçük Eylül Meselesi konusu nedir? Oyuncuları kim? Nerede çekildi? - Haberler
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Bir Küçük Eylül Meselesi konusu nedir? Oyuncuları kim? Nerede çekildi?

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Bir Küçük Eylül Meselesi konusu nedir? Oyuncuları kim? Nerede çekildi?

Başrollerinde Farah Zeynep Abdullah ve Engin Akyürek'in bulunduğu Bir Küçük Eylül Meselesi filmi Star TV'de televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Filmde hayat dolu olan Eylül'ün hafızasını kaybetmesiyle başına gelenler anlatılıyor. Peki Bir Küçük Eylül Meselesi konusu nedir? Oyuncuları kim? Nerede çekildi?

Pazar akşamı Star TV'de izleyici karşısına çıkan Bir Küçük Eylül Meselesi filmi hikayesiyle dikkat çekti. Diziseverler filmle ilgili detayları araştırmaya başladı. Bir Küçük Eylül Meselesi konusu nedir? Oyuncuları kim? Nerede çekildi? soruları aratılmaya başlandı.

Filmde hayat dolu olan Eylül'ün hafızasını kaybetmesiyle başına gelenler anlatılıyor.Eylül hayatta istediği her şeye sahip. Güzel, neşeli, eğlenceli. Geçirdiği kazadan sonra son bir ayını unutana kadar. Çevresindeki herkes, tüm arkadaşları ve ailesi ona hiçbir sorun olmadığını söylemesine rağmen Eylül bir şeylerin yolunda gitmediğinden şüphelenir. Tamamen bilinçsizce, sadece içgüdülerini dinleyerek Bozcaada'ya gitmek zorunda kalır ve orada tesadüf eseri hiç tanımadığı tuhaf bir adamla karşılaşır. Bu gizemli yabancı ise kendinden emin bir şekilde Eylül'e kendisini hatırlaması gerektiğini, âşık olduğu adam olduğunu söyler.

Sevilen film Bir Küçük Eylül Meselesi'nin çekimleri, İstanbul, Bozcaada'da yapıldı.

Farah Zeynep Abdullah - Eylül

Engin Akyürek - Tekin

Ceren Moray - Berrak

Onur Tuna - Atıl

Serra Keskin - Gülşah

Ege Aydan

Ebru Aykaç

Merve Bulut

Hüseyin Pehlivan

Cenk Kayhan

Engin Benli

Pınar Bulut

Kerem Deren

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