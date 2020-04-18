Bir köy ile 3 bina karantinaya alındı
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Bartın Valiliği, Bartın, Güncel

Bir köy ile 3 bina karantinaya alındı

Bartın'da bir köy ile 3 bina, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

18.04.2020 14:48 | Son Güncelleme: 18.04.2020 14:53
Bir köy ile 3 bina karantinaya alındı

Bartın'da bir köy ile 3 bina, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Bartın Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince, merkeze bağlı 750 nüfuslu Uğurlar köyünün, koronavirüs vakalarının görülmesi üzerine salgının yayılmasını önlemek amacıyla ikinci bir değerlendirmeye kadar karantinaya alınmasına karar verildi.

Ayrıca koronavirüs vakalarının görüldüğü Bakraçboz köyü Bodra mevkisinde, 25 kişinin yaşadığı öğrenilen 3 bina karantinaya alındı.

Karantina kararının ardından köyün giriş ve çıkışlarında jandarma ekiplerince tedbir alındı.

Bir köy ile 3 bina karantinaya alındı

Kaynak: AA

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