Bir kocanın karısının arkasından en acı paylaşımı
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Bir kocanın karısının arkasından en acı paylaşımı

Bir kocanın karısının arkasından en acı paylaşımı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çalışmak için Aydın'a giderken Afyonkarahisar'da kaza yapan aile üyelerinden anne hayatını kaybederken, 4 çocuğu ise yaralandı.

Çalışmak için Aydın'a giderken Afyonkarahisar'da kaza yapan aile üyelerinden anne hayatını kaybederken, 4 çocuğu ise yaralandı. Kaza sonrası eşinin cenazesini teslim alan kocası, sosyal medyadan yaptığı 'Ölüm sana yakışmadı gülüm' paylaşımı ile yürekleri dağladı.

Kaza, Çay-Dinar karayolu Karaadilli beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Rüştü Taş (52) idaresindeki 06 AJ 9833 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrilip, ters döndü. Kaza sonrası can pazarı yaşanırken, yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi ile olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler anne Nejla Taş'ın (45) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, diğer yaralılar Bahri (24), Mehmet (22), Fatma Nur (18) ve Yusuf Taş'ı (10) ambulanslar ile çevre hastanelere kaldırdı. Kazanın ardından hayatını kaybeden anne Taş'ın cansız bedeni araçtan çıkarılarak otopsi yapılmak üzere cenaze aracı ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Cenaze Şanlıurfa'ya götürüldü

Kaza yapan aile üyelerinin çalışmak için Şanlıurfa'dan Aydın'ın Didim ilçesine mevsimlik işçi olarak gittikleri ve yolda kaza faciasını yaşadıkları öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden anne Nejla Taş'ın cansız bedeni, otopsinin ardından kocası Rüştü Taş tarafından teslim alındı. Ardından Taş'ın cenazesi defnedilmek üzere Şanlıurfa'ya götürüldü. Rüştü Taş'ın eşinin cenazesini teslim aldıktan sonra sosyal medya hesabından "Biricik eşim Necla Taş hakkın rahmetine kavuşmuştur. Ölüm sana yakışmadı gülüm. 'El-Fatiha.' Yaralı çocuklarıma dua talep ediyorum" şeklinde yaptığı paylaşım ise yürekleri sızlattı.

Kazada yaralanan çocuklardan Bahri ve Yusuf'un durumlarının iyi olduğu, Mehmet'in tedavisinin devam ettiği, Fatma Nur Taş'ın ise durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Bir kocanın karısının arkasından en acı paylaşımı
Bir kocanın karısının arkasından en acı paylaşımı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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