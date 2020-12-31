Bir kişiyi bıçaklayıp kendisini de yaralayan şüpheli, sağlık çalışanını da darbetti
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Bir kişiyi bıçaklayıp kendisini de yaralayan şüpheli, sağlık çalışanını da darbetti

31.12.2020 21:55 | Son Güncelleme: 31.12.2020 21:59
Bir kişiyi bıçaklayıp kendisini de yaralayan şüpheli, sağlık çalışanını da darbetti

BURSA'da uyuşturucu maddenin etkisindeki Berkay D. (25), cadde üzerinde tartıştığı esnafı bıçakladı.

BURSA'da uyuşturucu maddenin etkisindeki Berkay D. (25), cadde üzerinde tartıştığı esnafı bıçakladı. Sinir krizi geçiren Berkay D., daha sonra bıçakla kendisine de zarar verirken yardım etmek isteyen sağlık çalışanını da darbetti. Berkay D.'nin hem çevresine hemde kendisine zarar verdiği o anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Olay, saat 19.20 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi, Şehreküstü Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Uyuşturucu madde etkisindeki Berkay D., cadde üzerinde esnaf olan tartıştığı Enver Sedat Sayın'ı (39) yanında bulunan bıçak ile bacağından yaraladı. Ardından sinir krizi geçiren Berkay D., kendisini de bacağından yaraladı. Çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekiplerine uzun süre direnen yaralı Berkay D., kendisine yardım etmek isteyen 112 Acil Servis görevlisi sağlık personelini de kafa darbesi ile yaraladı. O anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı.Yaralı haldeki Enver Sedat Sayın, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, durumunun iyi olduğu öğrenildi. Uzun süre polise direnerek zorluk çıkaran Berkay D. ise sakinleştirilmesinin ardından sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Bir kişiyi bıçaklayıp kendisini de yaralayan şüpheli, sağlık çalışanını da darbetti
Bir kişiyi bıçaklayıp kendisini de yaralayan şüpheli, sağlık çalışanını da darbetti
Bir kişiyi bıçaklayıp kendisini de yaralayan şüpheli, sağlık çalışanını da darbetti
Bir kişiyi bıçaklayıp kendisini de yaralayan şüpheli, sağlık çalışanını da darbetti
Bir kişiyi bıçaklayıp kendisini de yaralayan şüpheli, sağlık çalışanını da darbetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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