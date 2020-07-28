Bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili 3 kişi adliyeye sevk edildi Konya'da bir kişinin hayatının kaybettiği bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Konya'da bir kişinin hayatının kaybettiği bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Selçuklu ilçesine bağlı Sarayköy Mahallesi'nde Nevzat A'nın (53) yaşamını yitirdiği, kızı Açelya A. (21) ve oğlu Mesut A'nın ise yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan Seyit Ali Y, oğlu Hasan Hüseyin Y. (23) ile damadı Recep K'nin (31) Emniyet'teki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi. Olay Sarayköy Mahallesi 13187 Sokak'ta yakın akraba komşular arasında "ikametin önüne araç park etme" yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, bıçaklanan ve çekiçle vurulan Nevzat A. olay yerinde hayatını kaybederken kızı ve oğlu da yaralanmıştı. Olayın ardından diğer ailenin üyesi 3 kişi polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. Kaynak: AA