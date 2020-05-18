Bir kişi, yola düşürdüğü cüzdanını alan kişilerden şikayetçi oldu
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Bir kişi, yola düşürdüğü cüzdanını alan kişilerden şikayetçi oldu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde cüzdanını yola düşüren kişi, güvenlik kamerası görüntülerinden cüzdanı alarak uzaklaştığı görülen kişiler hakkında şikayetçi oldu.

Bir kişi, yola düşürdüğü cüzdanını alan kişilerden şikayetçi oldu
18.05.2020 22:41 | Son Güncelleme: 18.05.2020 22:42

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde cüzdanını yola düşüren kişi, güvenlik kamerası görüntülerinden cüzdanı alarak uzaklaştığı görülen kişiler hakkında şikayetçi oldu.

Şen Tuğrul Turhan, Bağbaşı Mahallesinde evinin yakınındaki marketten döndüğünde içinde cüzdanının olmadığını fark etti.

Alışveriş yaptığı markete giden Turhan, cüzdanının burada bulunmadığını öğrenince çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını araştırdı.

Kayıtlarda motosikletle yerdeki cüzdanına yaklaşan ve cüzdanı alarak uzaklaşan 2 kişi bulunduğunu gören Turhan, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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