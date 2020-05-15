Bir kentimiz diken üstünde! Test yapılan berberlerden 3'ünün testi pozitif çıktı Berberlerin normalleşme adımları çerçevesinde uzun bir aradan sonra hizmet vermeye başlamasının yankıları sürerken Malatya'da test yapılan berberlerden 3'ünün testinin pozitif çıkması kentte paniğe neden oldu.

Koronavirüs salgını, ülkemizde, etkisini yitirmeye devam ederken normalleşme sürecinin de ilk adımları atıldı. Bu kapsamda 11 Mayıs itibarıyla AVM'lerle birlikte berber ve kuaförler de açıldı. Berber ve kuaförlerin açılması, salgının yayılımı açısından kamuoyunda tartışmalara neden olurken Malatya'da koronavirüs taraması yapılan berberlerden 3'ünün test sonucu pozitif çıktı.

"3 KİŞİDE POZİTİF SONUÇ TESPİT EDİLDİ"

Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, Twitter hesabında yaptığı açıklamada, "Görevleri nedeniyle halkla yakın temas halinde olan berberler, kuaförler ve güzellik salonlarında çalışan personele yönelik virüs taraması gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar yaptığımız testlerde üç kişide pozitif sonuç tespit edilmiştir" dedi.

SOSYAL MESAFE VURGUSU

Ekiplerin il genelinde yoğun bir şekilde çalıştığını ve en kısa sürede tüm berber, kuaför ve güzellik salonlarında çalışanların taramalarını bitirmeyi planladıklarını belirten Bentli, "Virüsten korunmanın en önemli pozitif yolunun sosyal mesafeye uymak ve maske kullanımı olduğunu unutmayalım" ifadelerine yer verdi.