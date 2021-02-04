Bir kenarda bebeğini emzirdi

Hollywood'un mutlu çifti, önceki gün iki çocuklarıyla beraber parkta keyifli bir gün geçirdi.

PARKTA AİLE GÜNÜ

İkisi de rol aldıkları dizilerle ün kazanan 35 yaşındaki Leighton Meester ile 41 yaşındaki Adam Brody, ailelerine yeni katılan bebeğin mutluluğunu yaşıyor. Genç çift, önceki gün, Los Angeles'ta bir parkta saatler geçirdi.

BEBEĞİNİ EMZİRDİ, KIZININ BİSİKLETİNE BİNDİ

Meester ve Brody, 5 yaşındaki kızları Arlo Day ile 5 aylık oğullarını da alarak parka gitti. Brody, vaktini kızıyla oynayarak geçirdi. Bu arada Meester de kucağında bebeğiyle çimenlerin üzerinde oturdu. İkinci kez anne olan Leighton Meester bir ara da oğlunu emzirdi. Leighton Meester, bebeğini uyuttuktan sonra küçük kızının bisikletine binmeye çalışarak eğlenceli anlar yaşadı.

MEESTER CEZAEVİNDE DOĞDU

Leighton Meester, 1986 yılında Teksas'ta dünyaya geldi. O sırada annesi uyuşturucu nedeniyle cezaevinde olduğu için 3 aylıkken bir akrabasının yayına yollandı. Annesi serbest kaldıktan sonra tekrar onun yanına döndü.

BİR DİZİYLE ŞÖHRET GELDİ

Leighton Meester il olarak Surface adlı dizide rol aldı. Daha sonra 23, Houses gibi yapımlarda kamera karşısına geçti. Fakat ona asıl şöhretini Gossip Girl adlı dizi kazandırdı.

O DA DİZİ YILDIZI

Adam Brody ise The O.C adlı diziyle adını duyurdu. Bu dizideki Seth Cohen rolü ona kendisinin bile beklemediği bir şöhret getirdi. Brody bir dönem aynı dizideki rol arkadaşı Rachel Bilson ile yaşadığı aşkla konuşulmuştu. Fakat daha sonra bu uzun ilişki bitti.

2014 YILINDA EVLENDİLER Leighton Meester ile Adam Brod, 2014 yılında evlendiler. Çift, yaklaşık bir yıllık bir flört döneminin ardından görkemli bir veda partisi yaptı ve sonra sadece aileleri ve yakınlarının katıldığı bir törenle dünya evine girdi.

Kaynak: Hürriyet