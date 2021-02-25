Bir Kadın Tanıdım şarkı sözleri! Şarkılar Seni Söyler Müslüm Gürses Bir Kadın Tanıdım şarkı sözleri!
Şarkılar Seni Söyler programında Müslüm Gürses'in şarkıları söylenirken Bir Kadın Tanıdım şarkı sözleri ile araştırıldı. Peki, Müslüm Gürses Bir Kadın Tanıdım şarkı sözleri nedir? İşte Müslüm şarkı sözleri!
Şarkılar Seni Söyler programında izleyiciler Müslüm Gürses şarkıları ile ekrana bağlandı Bir Kadın Tanıdım şarkısına izleyiciler ekran başından eşlik ederken Bir Kadın Tanıdım şarkı sözleri araştırıldı.
BİR KADIN TANIDIM (MÜSLÜM GÜRSES)
Bir kadın tanıdım çok ağlıyordu
Gözünden sel gibi yaş akıyordu
Teselli verecek dost arıyordu
Eşinden ayrılmış bir hali vardı
Yaralı kalbini benden gizledi
Yalvardım yakardım bir sır vermedi
Acıdım haline elin değmedi
Evinden ayrılmış bir hali vardı
Eşinden ayrılmış bir hali vardı
Dünyada sevilmek sevmek bu muydu
Düştüğü yollarda hayat yoluydu
Gözleri ümitsiz yaşla doluydu
Eşinden ayrılmış bir hali vardı