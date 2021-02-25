Bir Kadın Tanıdım şarkı sözleri! Şarkılar Seni Söyler Müslüm Gürses Bir Kadın Tanıdım şarkı sözleri!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bir Kadın Tanıdım şarkı sözleri! Şarkılar Seni Söyler Müslüm Gürses Bir Kadın Tanıdım şarkı sözleri!

25.02.2021 19:55 | Son Güncelleme: 25.02.2021 19:59
Bir Kadın Tanıdım şarkı sözleri! Şarkılar Seni Söyler Müslüm Gürses Bir Kadın Tanıdım şarkı sözleri!

Şarkılar Seni Söyler programında Müslüm Gürses'in şarkıları söylenirken Bir Kadın Tanıdım şarkı sözleri ile araştırıldı. Peki, Müslüm Gürses Bir Kadın Tanıdım şarkı sözleri nedir? İşte Müslüm şarkı sözleri!

Şarkılar Seni Söyler programında izleyiciler Müslüm Gürses şarkıları ile ekrana bağlandı Bir Kadın Tanıdım şarkısına izleyiciler ekran başından eşlik ederken Bir Kadın Tanıdım şarkı sözleri araştırıldı.

BİR KADIN TANIDIM (MÜSLÜM GÜRSES)

Bir kadın tanıdım çok ağlıyordu

Gözünden sel gibi yaş akıyordu

Teselli verecek dost arıyordu

Eşinden ayrılmış bir hali vardı

Yaralı kalbini benden gizledi

Yalvardım yakardım bir sır vermedi

Acıdım haline elin değmedi

Evinden ayrılmış bir hali vardı

Eşinden ayrılmış bir hali vardı

Dünyada sevilmek sevmek bu muydu

Düştüğü yollarda hayat yoluydu

Gözleri ümitsiz yaşla doluydu

Eşinden ayrılmış bir hali vardı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Berat Albayrak Mustafa Şentop Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Ezgi Mola İrem Derici Acun Ilıcalı
Spor Mesut Özil Fatih Terim Ünal Karaman Hamza Hamzaoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bir Kadın Tanıdım şarkı sözleri! Şarkılar Seni Söyler Müslüm Gürses Bir Kadın Tanıdım şarkı sözleri! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.2.2021 20:07:55. #1.16#
title