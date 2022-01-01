Bir işçinin hayatını kaybettiği inşaat kaçak çıktı, inşaat sahibi tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bir işçinin hayatını kaybettiği inşaat kaçak çıktı, inşaat sahibi tutuklandı

Bir işçinin hayatını kaybettiği inşaat kaçak çıktı, inşaat sahibi tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mardin'de bir işçinin hayatını kaybettiği inşaatın kaçak olduğunun öğrenilmesi üzerine inşaat sahibi Mehmet Aslan tutuklandı.

ARTUKLU, MARDİN (İHA) - Mardin'de bir işçinin hayatını kaybettiği inşaatın kaçak olduğunun öğrenilmesi üzerine inşaat sahibi Mehmet Aslan tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz hafta Mardin Artuklu ilçesinde meydana gelmişti. Beton mikserinin inşaata beton boşaltırken meydana gelen göçük sonucunda enkaz altında kalan işçi Saim Toparlı hayatını kaybetmişti. Bunun üzerine savcılığın başlatmış olduğu soruşturma sonucunda Mehmet Aslan'a ait arazide yapılan inşaatın kaçak olduğu tespit edildi. Tespit sonucunda inşaat sahibi Mehmet Aslan'ın gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. - MARDİN

Bir işçinin hayatını kaybettiği inşaat kaçak çıktı, inşaat sahibi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title