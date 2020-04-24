"Bir hayal bir oyun" yarışmasında kazanan eser belli oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› "Bir hayal bir oyun" yarışmasında kazanan eser belli oldu - Haberler
Zorlu Holding, Güncel, Haber

"Bir hayal bir oyun" yarışmasında kazanan eser belli oldu

Zorlu Holding tarafından çocukların hayal gücünü harekete geçirmek amacıyla düzenlenen Bir Hayal Bir Oyun Yarışması'nın sonuçları açıklandı.

24.04.2020 09:49 | Son Güncelleme: 24.04.2020 09:49

Bu yıl online olarak bir araya gelen jüri değerlendirmesi sonucunda; "Acayip Teknolojik Masallar" adlı hikayesiyle ilkokul dördüncü sınıf öğrencisi Elif Sude Dobra birinci oldu.

Zorlu Çocuk Tiyatrosu aracılığıyla bugüne kadar 1000'in üzerinde oyun ile 900 bin çocuğa erişen Zorlu Holding, çocukların hayallerini gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Bu anlayış doğrultusunda, çocukların yeteneklerini fark etmelerini sağlamak ve özgüvenlerini artırmak amacıyla bu yıl üçüncü kez düzenlenen "Bir Hayal Bir Oyun Yarışması'nda sonuçlar belli oldu. "Acayip Teknolojik Masallar" adlı hikayesiyle ilkokul dördüncü sınıf öğrencisi Elif Sude Dobra birinci olurken, 'Emojiler Diyarı" hikayesiyle Çağla Çalova ikinci, "Tersine Dünya" hikayesiyle Ali Eren Ayaz ve "Gök Taşı Canlıları" hikayesiyle Cansu Akça üçüncülüğü paylaştılar.

Çocukların hayali tiyatro sahnesinde hayat bulacak

Üçüncü döneminde, 22 farklı şehirden toplamda 268 başvuru alan Bir Hayal Bir Oyun'da tüm hikayeler jüri üyeleri tarafından büyük bir titizlikle değerlendirildi.

Birinci seçilen 'Acayip Teknolojik Masallar' isimli hikaye, Zorlu Çocuk Tiyatrosu yönetmeni Gaye Cankaya ve ekibi tarafından oyunlaştırılarak Zorlu Çocuk Tiyatrosu'nun 2021 programı kapsamında Zorlu PSM'de ve Anadolu turnesi kapsamında çeşitli illerde sahnelenip, çocuklarla buluşacak..

Öte yandan, dereceye giren ilk üç hikaye ödüllendirilirken, ilk 15'e giren hikayelerin tümü ise bir kitapta toplanarak yayımlanma şansını yakalayacak.

Jüri değerlendirmeyi online ortamda gerçekleştirdi

Bir Hayal Bir Oyun Yarışması'na Türkiye'nin dört bir yanından yapılan başvuruların değerlendirildiği jüri toplantısı bu yıl, yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle ilk kez online olarak gerçekleştirildi. Kelime Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Dr. Asya Çağlar, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hülya Nutku, İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı İstanbul Tiyatro Festivali Direktörü Leman Yılmaz, Zorlu Performans Sanatları Merkezi Genel Müdürü Murat Abbas, Gazeteci-Yazar Ömür Kurt, Dramaturg Selen Korad Birkiye, Yönetmen, Oyuncu ve Yazar Şahika Tekand, Oyuncu- Eğitmen-Dramaturg Yarkın Ünsal, Yazar, Seslendirme Sanatçısı ve Prorgam Yapımcısı Yekta Kopan'ın yer aldığı jüri,yaptığı değerlendirme sonucunda ilk 4 eser belirlendi. Jüri üyeleri; online ortamda gerçekleştirdikleri toplantıda çocukların hayal gücüne verilen bu desteğin çok önemli olduğuna, çocukların hayal güçleriyle ürettikleri eserlerin her zaman şaşırtacak ölçüde mükemmel, keyifli ve öğretici olduğuna dikkat çektiler.

Kaynak: Bültenler

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Salgında, 10 Nisan gecesinin etkisi 20-21 Nisan'da ortaya çıktı Haberler
Salgında, 10 Nisan gecesinin etkisi 20-21 Nisan'da ortaya çıktı
'Türkiye'nin Vuhan'ı oldu' diyerek bir kentimizin adını telaffuz etti Haberler
"Türkiye'nin Vuhan'ı oldu" diyerek bir kentimizin adını telaffuz etti
Bilim insanları, koronavirüsün vücudumuza nereden girdiğini buldu Haberler
Bilim insanları, koronavirüsün vücudumuza nereden girdiğini buldu
GSM operatörleri ramazan ayında herkese bedava internet verecek Haberler
GSM operatörleri ramazan ayında herkese bedava internet verecek
Büyük aşk 2 hafta sürdü! Neymar'ın annesinin ayrılık nedeni şaşırttı Haberler
Büyük aşk 2 hafta sürdü! Neymar'ın annesinin ayrılık nedeni şaşırttı
Prof Dr. Ercüment Ovalı, kendisini eleştiren Bakan Koca'ya yanıt verdi Haberler
Prof Dr. Ercüment Ovalı, kendisini eleştiren Bakan Koca'ya yanıt verdi
İYİ Parti Lideri Akşener'e açıkça soruldu: FETÖ'cü müsünüz?
İYİ Parti Lideri Akşener'e açıkça soruldu: FETÖ'cü müsünüz?
Sunucu Seda Akgül, Erdoğan'ın çocuklarla buluşmasına sitem etti: Sosyal mesafeye uyulmadı
Sunucu Seda Akgül, Erdoğan'ın çocuklarla buluşmasına sitem etti: Sosyal mesafeye uyulmadı
Kardeşinin aldatıldığını öğrenen şahıs, eniştesini öldürüp ağabeyini yaraladı
Kardeşinin aldatıldığını öğrenen şahıs, eniştesini öldürüp ağabeyini yaraladı
Dolandırıcılar, Profesör Üzüm'ü Koronavirüs Bilim Kurulu üyeliği teklifiyle dolandırmaya kalkıştılar
Dolandırıcılar, Profesör Üzüm'ü Koronavirüs Bilim Kurulu üyeliği teklifiyle dolandırmaya kalkıştılar
Mansur Yavaş, ihtiyaç sahipleri için 'Bir iftar da benden' kampanyası başlattı
Mansur Yavaş, ihtiyaç sahipleri için "Bir iftar da benden" kampanyası başlattı
5 ülke, Ramazan'a 1 gün geç başlayacak
5 ülke, Ramazan'a 1 gün geç başlayacak
Koronavirüsü atlatan İngiltere Başbakanı Boris Johnson Pazartesi görevine dönüyor
Koronavirüsü atlatan İngiltere Başbakanı Boris Johnson Pazartesi görevine dönüyor
TBMM'nin açılışının 100. yılında İstiklal Marşı'nın ardından ışık, lazer ve havai fişek gösterisi düzenlendi
TBMM'nin açılışının 100. yılında İstiklal Marşı'nın ardından ışık, lazer ve havai fişek gösterisi düzenlendi
Mehmetçik, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında görev yerlerinde İstiklal Marşı'nı okudu
Mehmetçik, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında görev yerlerinde İstiklal Marşı'nı okudu
Orhan Gencebay, İstiklal Marşı'nı işçilerle birlikte okudu
Orhan Gencebay, İstiklal Marşı'nı işçilerle birlikte okudu
Dünya genelinde koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 740 bini geçti
Dünya genelinde koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 740 bini geçti
Antalyasporlu Lukas Podolski, Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz'e rakip olacak
Antalyasporlu Lukas Podolski, Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz'e rakip olacak
23 Nisan'ın 100. yıl dönümünde Suriye'den gelen merminin isabet ettiği çocuk öldü
23 Nisan'ın 100. yıl dönümünde Suriye'den gelen merminin isabet ettiği çocuk öldü
Milyonlar hep bir ağızdan İstiklâl Marşımızı söyledi! İşte il il tüm kutlamalar
Milyonlar hep bir ağızdan İstiklâl Marşımızı söyledi! İşte il il tüm kutlamalar
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Nisan dolayısıyla ulusa seslendi, çocuklarla İstiklal Marşı'nı okudu
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Nisan dolayısıyla ulusa seslendi, çocuklarla İstiklal Marşı'nı okudu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Nisan'la ilgili TRT'ye video gönderen çocuklara teşekkür etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Nisan'la ilgili TRT'ye video gönderen çocuklara teşekkür etti
Son Dakika: Türkiye'de 23 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 2 bin 491'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 23 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 2 bin 491'e yükseldi
Adalar ilçesine 26 Nisan itibariyle 1 ay boyunca giriş-çıkış yasaklandı
Adalar ilçesine 26 Nisan itibariyle 1 ay boyunca giriş-çıkış yasaklandı
Prof. Dr. Ercüment Ovalı: Ürettiğimiz aşı her şey yolunda giderse Ağustos'ta insanlara dokunacak
Prof. Dr. Ercüment Ovalı: Ürettiğimiz aşı her şey yolunda giderse Ağustos'ta insanlara dokunacak
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Temmuz ya da Ağustos'ta telafi eğitimi düşünmüyoruz
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Temmuz ya da Ağustos'ta telafi eğitimi düşünmüyoruz
ABD ekibi DC United, Mesut Özil'i transfer listesine aldı
ABD ekibi DC United, Mesut Özil'i transfer listesine aldı
Ercüment Ovalı, 'Sosyal medyada şov yapıyor' eleştirilerine yanıt verdi
Ercüment Ovalı, "Sosyal medyada şov yapıyor" eleştirilerine yanıt verdi
Geçen yıl turizm harcamalarında başı 15,6 milyar lirayla yeme ve içme çekti
Geçen yıl turizm harcamalarında başı 15,6 milyar lirayla yeme ve içme çekti
ABD Başkanı Trump'tan ramazan mesajı: Müslümanlara bereketli ve huzurlu bir ramazan diliyorum
ABD Başkanı Trump'tan ramazan mesajı: Müslümanlara bereketli ve huzurlu bir ramazan diliyorum
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haydar Baş Fahrettin Koca Zeydan Karalar Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hadise Acun Ilıcalı Muazzez Abacı Murat Dalkılıç
Spor Ali Koç Fatih Terim Burak Yılmaz Malcolm Thomas Ali Şafak Öztürk
Daha Fazla Tbmm Çocuk 23 Nisan Futbolcu
Şu an buradasınız: "Bir hayal bir oyun" yarışmasında kazanan eser belli oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.4.2020 10:49:04. #1.15#
title