Bir grup İsrailli, işgal altındaki Kudüs'te bir otelde çalışan Filistinlilere saldırdı
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Bir grup İsrailli, işgal altındaki Kudüs'te bir otelde çalışan Filistinlilere saldırdı

Bir grup İsrailli, işgal altındaki Kudüs'te bir otelde çalışan Filistinlilere saldırdı
Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu - Haberler | Güncel

İşgal altındaki Kudüs'te bir otelde çalışan iki Filistinlinin İsrailli bir grubun saldırısına uğradığı bildirildi.

İşgal altındaki Kudüs'te bir otelde çalışan iki Filistinlinin İsrailli bir grubun saldırısına uğradığı bildirildi.

Saldırıda yaralananlardan birinin babası olan Imad Ammuri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 10 İsraillinin, ırkçı ifadeler kullanarak bir İsrail otelindeki 2 Filistinli çalışana saldırdığını söyledi.

Ammuri, İsrail güçlerinin otelin olduğu noktada bulunmasına rağmen saldırganlara karşı hiçbir şey yapmadığını ifade etti. Ammuri, yaralanan Filistinlilerin hastaneye kaldırıldıklarını ve durumlarının stabil olduğunu kaydetti.

Son aylarda, İsraillilerin, çalıştıkları yerlerde Filistinlilere yönelik saldırılarında artış gözleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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