Bir grup genç yaşlı adamı darp etti, kadınlar da "Vur vur" diye tempo tuttu

Burdur'da uyuşturucu kullandığı iddia edilen gençler, yaşlı adamı darp edip o anları da kameraya aldı. Bu esnada kamera arkasındaki kadınların da "Vur vur" diye tempo tuttuğu duyuldu.