Bir grup genç yaşlı adamı darp etti, kadınlar da "Vur vur" diye tempo tuttu
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Bir grup genç yaşlı adamı darp etti, kadınlar da "Vur vur" diye tempo tuttu

16.11.2020 16:07 | Son Güncelleme: 16.11.2020 16:27

Burdur'da uyuşturucu kullandığı iddia edilen gençler, yaşlı adamı darp edip o anları da kameraya aldı. Bu esnada kamera arkasındaki kadınların da "Vur vur" diye tempo tuttuğu duyuldu.

Burdur'da uyuşturucu kullandığı iddia edilen gençlerin yaşlı adamı darp ettiği görüntüler gündeme bomba gibi düştü. Bir televizyon kanalında yayınlanan görüntülerde kamera arkasındaki kadınların da yaşlı adama şiddet uygulayan gençlere "Vur vur" diye tempo tutması dikkat çekti.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Uyuşturucu kullandığı öne sürülen gençlerin yaşlı adamı darp ettiği görüntüler sonrası Burdur Valiliği bir açıklama yaptı ve olayla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen şüphelilerin serbest bırakıldığı öğrenildi.

Bir grup genç yaşlı adamı darp etti, kadınlar da 'Vur vur' diye tempo tuttu
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