Bir grup düzensiz göçmen, Ayvacık Sahili'nden botlarla hareket etti (2)
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Bir grup düzensiz göçmen, Ayvacık Sahili'nden botlarla hareket etti (2)

Türkiye'nin düzensiz göçmenlerin Avrupa'ya geçişine engel olmayacağı yönündeki haberler üzerine, bazı düzensiz göçmenler Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki sahillere geldi.

28.02.2020 13:41 | Son Güncelleme: 28.02.2020 13:44
Bir grup düzensiz göçmen, Ayvacık Sahili'nden botlarla hareket etti (2)

'nin düzensiz göçmenlerin 'ya geçişine engel olmayacağı yönündeki haberler üzerine, bazı düzensiz göçmenler 'nin ilçesindeki sahillere geldi.

Yunanistan'ın Midilli adasına geçmek isteyen göçmenler Yeşil Liman, Babakale ve Kadırga Koyu gibi noktalarda toplanmaya başladı.

Midilli adasına geçişte sık kullanılan bu noktalardaki göçmenler geçiş için hazırlık yapıyor.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Bir grup düzensiz göçmen, Ayvacık Sahili'nden botlarla hareket etti (2)
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