Bir gencin gözaltında ölümünün ardından başlayan protestolar sürüyor
Tunus'un batısındaki Sidi Hüseyin semtinde toplana göstericiler Göstericilerin konuşması Göstericilerin slogan atması Sivil toplum aktivisti ve Sidi Hüseyin gençliğinin sözcüsü Hassan Al Kasimi TUNUS - Tunus'ta geçen hafta bir gencin güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındıktan sonra...
Tunus'un batısındaki Sidi Hüseyin semtinde toplana göstericiler
Göstericilerin konuşması
Göstericilerin slogan atması
Sivil toplum aktivisti ve Sidi Hüseyin gençliğinin sözcüsü Hassan Al Kasimi
TUNUS - Tunus'ta geçen hafta bir gencin güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesiyle başlayan gösteriler devam ediyor. Başkent Tunus'un batısındaki Sidi Hüseyin semtinde toplana göstericiler, polis şiddetini protesto ederek slogan attı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Arbi Mahjoubi