Bir gencin gözaltında ölümünün ardından başlayan protestolar sürüyor

Tunus'un batısındaki Sidi Hüseyin semtinde toplana göstericiler Göstericilerin konuşması Göstericilerin slogan atması Sivil toplum aktivisti ve Sidi Hüseyin gençliğinin sözcüsü Hassan Al Kasimi TUNUS - Tunus'ta geçen hafta bir gencin güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındıktan sonra...