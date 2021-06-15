Bir gencin gözaltında ölümünün ardından başlayan protestolar sürüyor
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Bir gencin gözaltında ölümünün ardından başlayan protestolar sürüyor

Anadolu Ajansı / Arbi Mahjoubi - Haberler | Güncel

Tunus'un batısındaki Sidi Hüseyin semtinde toplana göstericiler Göstericilerin konuşması Göstericilerin slogan atması Sivil toplum aktivisti ve Sidi Hüseyin gençliğinin sözcüsü Hassan Al Kasimi TUNUS - Tunus'ta geçen hafta bir gencin güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındıktan sonra...

Tunus'un batısındaki Sidi Hüseyin semtinde toplana göstericiler

Göstericilerin konuşması

Göstericilerin slogan atması

Sivil toplum aktivisti ve Sidi Hüseyin gençliğinin sözcüsü Hassan Al Kasimi

TUNUS - Tunus'ta geçen hafta bir gencin güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesiyle başlayan gösteriler devam ediyor. Başkent Tunus'un batısındaki Sidi Hüseyin semtinde toplana göstericiler, polis şiddetini protesto ederek slogan attı.

Bir gencin gözaltında ölümünün ardından başlayan protestolar sürüyor
Bir gencin gözaltında ölümünün ardından başlayan protestolar sürüyor
Bir gencin gözaltında ölümünün ardından başlayan protestolar sürüyor
Bir gencin gözaltında ölümünün ardından başlayan protestolar sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arbi Mahjoubi

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