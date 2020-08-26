Bir Film Bir Konuk...Meryem Yavuz ile "Bataklık" "Gözümün Nuru", "Görülmüştür", "Borç", "Toz Bezi", "Aydede" gibi yakın dönemin öneçıkan yapımlarıyla dikkat çeken görüntü yönetmeni Meryem Yavuz konuk oldu "Bir Film BirKonuk"un bugünkü programına. Meryem Yavuz ile Lucrecia Martel'in 2001 tarihli filmi"Bataklık" (La Ciénaga) üzerine sohbet ettik.

"Gözümün Nuru", "Görülmüştür", "Borç", "Toz Bezi", "Aydede" gibi yakın dönemin öne çıkan yapımlarıyla dikkat çeken görüntü yönetmeni Meryem Yavuz konuk oldu "Bir Film Bir Konuk"un bugünkü programına. Meryem Yavuz ile Lucrecia Martel'in 2001 tarihli filmi "Bataklık" (La Ciénaga) üzerine sohbet ettik. Latin Amerika estetiğinden, ailenin çözülüşüne uzanan keyifli bir sohbet oldu. Tabii filmin görselliğini de konuştuk haliyle… Kaynak: DailyMotion.com