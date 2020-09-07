Bir eli direksiyonda bir ayağı camda! Otoyolda sürücünün rahatlığı pes dedirtti
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Bir eli direksiyonda bir ayağı camda! Otoyolda sürücünün rahatlığı pes dedirtti

Osmaniye'den Gaziantep istikametine giden bir aracın camından ayağını sarkıtarak yolculuk yapan sürücü, görenleri şaşkına çevirdi. O anlar başka bir araçta bulunan yolcu tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

07.09.2020 11:06 | Son Güncelleme: 07.09.2020 11:26

Osmaniye-Gaziantep otoyolunda seyir halinde bulunan bir otomobilin ön camından ayağını sarkıtarak yolculuk yapan sürücünün görüntüleri amatör kameraya yansıdı.

GÖRENLER ŞAŞIP KALDI

Osmaniye'den Gaziantep istikametinde otoyolda seyir eden bir aracın sürücüsünün tehlikeli yolcuğu görenleri şaşkına çevirdi. Ayağını otomobilin ön camından dışarıya ayağını çıkaran sürücü uzun süre aracı kullanmaya devam etti.

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA

Rahat tavırları ile adeta canını hiçe sayan sürücünün görüntüleri yoldan geçen başka bir araçta bulunan yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Sürücünün tehlikeli yolculuğu diğer sürücülerin de tepkisine neden oldu.

Bir eli direksiyonda bir ayağı camda! Otoyolda sürücünün rahatlığı pes dedirtti

Kaynak: İHA

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