Bir Ekran Klasiği Haline Gelen Beyaz Show Bitti

Yaptığı şov programıyla milyonların tanıdığı ve sevdiği bir isim haline gelen Beyazıt Öztürk, kulislerde dolaşan iddialara göre Kanal D macerasını noktaladı.

Konuyla ilgili "Beyaz Show defteri kapandı" başlıklı bir yazı kaleme alan HT Magazin yazarı Mustafa Doğan, "Nisan sonu programın yayınına aniden ara verilmesi de bundandı. Ama final kararını o değil, yeni yönetim aldı. Nezaketen kendisine başka program yapması teklifi götürülmüş. Tabii Beyaz bunun ne anlama geldiğini biliyor, düşünmeden reddetmiş" ifadelerini kullandı.

İşte Doğan'ın yazısındaki ilgili kısım;

Kanal D'nin simge programlarından, olmazsa olmazlarındandı 'Beyaz Show'. Son yıllarda eski tadını vermiyordu belki ama alternatifi de yoktu.

Beyaz zaman zaman yorulduğunu hissettirse de cuma akşamlarının tadı tuzuydu. İşte ekranlarımızın en uzun soluklu talk show'unun Kanal D macerası resmen bitti.

YENİ DÖNEMDE SICAK BAKMIYORDU

Doğan Ailesi'ne olan bağlılığı ve duygusal kişiliği herkesçe bilinen Beyaz'ın satış nedeniyle tadının kaçtığı, yeni sezonda ekranda olmaya sıcak bakmadığı zaten biliniyordu. Bir yandan yeni yönetimin elini rahatlatma niyeti de vardı.

FİNAL KARARINI BEYAZ DEĞİL, YENİ YÖNETİM ALDI

Malum, patronaj değişikliği sonrası hızlı bir dönüşüm yaşanıyor kanalda. Yayın çizgisi yavaş yavaş değişiyor. Nisan sonu programın yayınına aniden ara verilmesi de bundandı. Ama final kararını o değil, yeni yönetim aldı.

Nezaketen kendisine başka program yapması teklifi götürülmüş. Tabii Beyaz bunun ne anlama geldiğini biliyor, düşünmeden reddetmiş. Çeyrek asırlık bir programa böyle bir veda yakışmazdı. Zaten dediğim gibi, programın Kanal D macerası bitti, ekran macerası değil.

BİR SEZON ARA VERECEK

Aslında en verimli döneminde ünlü şovmen. Yılların birikimi ve tecrübesi var. Doğru bir ekiple buluşursa eski şaşaalı günlerine dönmesi işten bile değil. Duyduğuma göre Beyaz'ın da niyeti bir sezon ara verip sonra ekrana dönmekmiş. Biraz dinlenip kendini özletmesi iyi bir fikir olabilir.

Tabii yeni sezona daha çok zaman var. Bu arada aklını çelecek bir teklif de pekâlâ gelebilir. Bekleyip birlikte göreceğiz. Fakat bir gerçek var ki; emeklilik için çok ama çok erken!