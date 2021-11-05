"Bir Düş Gördüm", Moldova ve ABD'den ödülle döndü

Murat Çeri'nin ilk uzun metrajlı filmi "Bir Düş Gördüm", Moldova ve ABD'de de "En İyi Film" ödülünü kazandı.

8. Malatya Uluslararası Film Festivali'nde TRT Ön Alım Desteği alan film, Moldova'da düzenlenen ve misyonunu insanların dünyayı film aracılığıyla görme biçimini dönüştürmek olarak niteleyen "Serbest International Film Festival"inde yarışan filmler arasında birinci olarak "En İyi Film" seçildi.

İngilizce adı "In My Dream" olan film, ABD'de bu yıl 20'ncisi düzenlenen "Urban Mediamakers Festival"inden de "En iyi Uluslararası Uzun Metraj Film" ödülünü aldı.

Bu zamana kadar 62 uluslararası film festivaline seçilme başarısı gösteren ve 37 farklı ülkede Türkiye'yi temsil eden yapım, aynı zamanda Finlandiya, Tayland, Rusya, Hindistan, Nepal, İspanya, İtalya ve ABD'de "En iyi Film" de dahil olmak üzere değişik kategorilerde 15 farklı ödül kazanmıştı.

Murat Çeri'nin kendi çocukluk hatıralarından esinlenerek hayata geçirdiği "Bir Düş Gördüm", Çeri'nin çocukluğunun geçtiği Bolu'nun Seben ve Gerede ilçelerinde çekildi.

Filmin oyuncu kadrosunda Harun Reha Pakoğlu, Recep Çavdar, Nevzat Yılmaz, Ferda İşil, İsmail Hakkı, Fatih Dokgöz, Mustafa Halezeroğlu, İsmail Kavrakoğlu, Emin Yalçın, Yakup Baybarz, Furkan Aydın Çelik, Yusuf Can gibi isimler yer alıyor.

Filmin konusu şöyle:

"Tarık 8-10 yaşlarında şehirli bir çocuktur. Babası bir araba kazasında ölür. Annesi aynı kazadan sebep hastanede komada yatmaktadır. Kendisi ise hafıza kaybı geçirir. Kimsesi olmadığı için köye dedesiyle ninesinin yanına gönderilir. Tarık hiçbir şey hatırlamasa da sürekli geçmişiyle ilgili simgesel rüyalar görür. Günlerden bir gün evlerinin orada arabanın çarptığı bir eşek ölü bulunur. Bu eşeğin yeni doğmuş bir de sıpası vardır. Tarık bu sıpayla kendi durumu arasında bir bağ kurar ve onu yaşatmayı kendine vazife bilir."

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