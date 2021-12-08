Fenomen Zeynep Buse Korkmaz, TikTok'a giriş hikayesini anlattı: Bir video attım, 30 bin takipçi geldi

Sosyal medya platformu TikTok'ta 5,6 milyon takipçiye sahip olan Zeynep Buse Korkmaz Haberler.com'un YouTube stüdyosunda Melis Yaşar'ın sorularını yanıtladı. Fenomen olmadan önceki ve şimdiki hayatından bahseden Korkmaz, takipçilerinden gelen soruları da yanıtladı.

"TİKTOK'A BAŞLAYINCA İSTANBUL'A TAŞINDIM"

Hayatından bahseden Zeynep Buse Korkmaz, "17 yaşında TikTok'a başladım. TikTok'a başlamadan önce lise okuyordum ama birkaç problem yaşayınca bıraktım. Şimdi açıköğretimden devam ediyorum. Sosyal medya işine başladıktan sonra da Erzurum'dan İstanbul'a taşındım" dedi.

"BİR VİDEO ATTIM 30 BİN TAKİPÇİM OLDU"

TikTok'a giriş macerasını anlatan Korkmaz, sözlerine şöyle devam etti: "Erzurum'da çok küçük bir işletmede garsonluk yapıyordum ve o dönem arkadaşlarım TikTok videoları çekiyordu. Ben de hep merak ediyordum. Sonra bir süre sonra beraber videolar çektik ama videolarda yüzüm dahi gözükmüyordu. Bir gün işe giderken video çekmek istedim ve yabancı bir şarkıya 3-4 dakikalık bir dublaj yaptım. O gün 30 bin, ertesi gün de 50 bin takipçim oldu. Ne yapacağımı bilemedim tabi."

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