Bir döneme damga vuran Putin'in kızıl ajanı, şimdilerle televizyon sunuculuğu yapıyor
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Bir döneme damga vuran Putin'in kızıl ajanı, şimdilerle televizyon sunuculuğu yapıyor

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Putin'in kızıl ajanı olarak bilinen ve casusluk için ABD'ye gönderilen Anna Chapman'ın hikayesi oldukça ilginç. ABD'de tutuklandıktan sonra esir takası kapsamında Rusya'ya gönderilen Chapman, şimdilerde ajanlığı bırakmış durumda. Güzelliğiyle herkesi büyüleyen eski ajan bir televizyonda sunuculuk ve modellik yapıyor.

ABD'de tutuklanarak sınır dışı edilen, Putin'in 'kızıl ajanı' Anna Chapman'ın hayat hikayesi dinleyenleri hayrete düşürdü. Anna, 2010 yılında dokuz diğer Rus ile birlikte New York'ta emlak işinde çalışırken tutuklandığında ABD, Soğuk Savaş'tan bu yana Amerikan topraklarındaki en büyük yabancı istihbarat ağını kırdıklarını duyurdu. FBI'ın casus çetesine karşı yürüttüğü operasyona Hayalet Hikayeleri Operasyonu adı verildi.

Bir döneme damgasını vuran Putin'in kızıl ajanı, şimdilerle televizyon sunuculuğu yapıyor

"TUTUKLANDIĞINA HİÇ ŞAŞIRMADIM"

Chapman, 2010 yılında Londra'da bir partide tanıştığı İngiliz Alex Chapman ile dört yıl evli kalmıştı. Alex Chapman, karısının tutuklanmasına şaşırmadığını söyleyerek, babası Vasily Kushchenko'nun KGB'de (Sovyetler Birliği'nin istihbarat ve gizli servisi) üst düzeylerde görev aldığını ve onun üzerinde büyük bir etkisi olduğunu iddia etti.

Bir döneme damgasını vuran Putin'in kızıl ajanı, şimdilerle televizyon sunuculuğu yapıyor

VATANDAŞLIĞI İPTAL EDİLDİ

Anna, Alex Chapman'la olan evliliği nedeniyle İngiliz vatandaşlığına sahipti, ancak tutuklandıktan sonra bu vatandaşlık iptal edildi. Ardından ABD ile yapılan esir takası kapsamında Rusya'ya sınır dışı edildi.

TUTUKLANINCA ÜNE KAVUŞTU

Kızıl ajan, tutuklanması sayesinde bir üne kavuştu. Rusya'da casusluktan uzaklaşarak modellik ve televizyon sunuculuğuna yöneldi. Rusya'nın en seksi 100 kadını arasında giren Chapman, cüretkar pozlarıyla da dikkat çekiyor. Şu anda Rusya'nın yerel bir kanalında televizyon sunuculuğu yapıyor.

Bir döneme damgasını vuran Putin'in kızıl ajanı, şimdilerle televizyon sunuculuğu yapıyor
Bir döneme damgasını vuran Putin'in kızıl ajanı, şimdilerle televizyon sunuculuğu yapıyor
Bir döneme damga vuran Putin'in kızıl ajanı, şimdilerle televizyon sunuculuğu yapıyor
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